Возмущенные минчане: Скидки объявили, а товар убрали 6 29.11.2017, 18:26

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Как проходят акции в сети ProStore.

Если кто не знает, то вчера и сегодня в сети ProStore продают макаронные изделия с «кэшбеком»: 40% от стоимости возвращается на карту лояльности «Впрок». Но одному из читателей onliner.by ситуация показалась подозрительной: «В день начала акции с полок гипермаркетов ProStore исчезли все бюджетные виды макаронных изделий, «Боримак», «Саоми» и т. д. Хотя еще в понедельник вечером, накануне акции, этого товара на полках было предостаточно».

По мнению Андрея, сеть лукавит:

— Сеть гипермаркетов ProStore рассказала покупателям при объявлении о проведении акции: «28 и 29 ноября на все макаронные изделия 40% возвращается на карту». При этом на рекламном объявлении в магазине и в рекламной рассылке на е-mail покупателей как раз на переднем плане фигурируют спагетти «Пастораль» от «Боримак».

В магазине ProStore в Малиновке с вопросами отправляют на инфоцентр, который твердит заученное «закончились, ожидаем поставки». Не надо быть пророком, чтобы понять, что «поставка» произойдет сразу после окончания периода акции — 30 ноября, прямо с открытия магазинов. Женщина, которая заведует этим вопросом, демонстративно прячется от разговора и объяснений, сваливая все на девочек за стойкой инфоцентра. Ни в рекламном буклете, ни в рекламном объявлении в магазине не сказано про какие-то ограничения данной акции. Многие люди покрутятся, поищут и, не найдя бюджетной продукции, берут что-то из более дорогого, мысля, видимо, так: раз уж пришли, то нужно что-то взять. Возмущающиеся есть.

Журналисты обратились с вопросом в филиал «Боримак» «Борисовского комбината хлебопродуктов».

— Макароны не закончились и перебоев в поставках не было. Ну так сеть проводит акции — убирает поставщиков, которые не компенсируют... У нас не урегулированы отношения, по которым мы компенсируем их затраты по организации акции, — рассказали в коммерческом отделе производителя. — Наши макароны не могли принимать участие в этой акции, потому что мы — лидеры продаж. Никаких дополнительных договоренностей о снятии нашей продукции не было тоже. Но наше предприятие не имеет пока возможности финансово участвовать в акциях, — ответили там.

Чуть позже в редакцию перезвонил директор «Боримака» Петр Аскерко:

— Я поставил в известность ГУПР (Главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. — Прим.), меня сегодня доконали уже звонки об акции и снятии нашей продукции. Почему не дают право выбора покупателю? Коммерческие условия были — скидка на 40%, а у меня рентабельность 6,4%. Как можно идти на «минус 30»? Да, мы не достигли соглашения на переговорах. Но снятие с полок — это выкручивание рук.

В сети ProStore рассказали, что отсутствие макарон — техническая ситуация: «Весь ассортимент уже на полках».