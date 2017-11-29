Норвежский комментатор назвал дочь в честь Дарьи Домрачевой 6 29.11.2017, 18:53

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FOTO: JOSTEIN MAGNUSSEN, VG

Комментатор лыжных гонок Уле Кристиан Столтенберг рассказал, что назвал дочь в честь белорусской биатлонистки.

Об этом сообщает «Трибуна» со ссылкой на VG.

«Мы выбрали имя биатлонистки с самой красивой лыжной техникой. Наша дочь – Дарья Столтенберг. И если кто-то задается вопросом, назвали бы мы ребенка Уле Эйнаром, будь это мальчик... Нет, имя Дарья было фаворитом задолго до того, как стало известно о них с Бьорндаленом.

Моя жена – русская. И нам нужно было имя, которое подошло бы обеим нашим странам. И как комментатор мне не по душе, когда у человека четыре имени и восемь фамилий. У нее просто имя и фамилия», – заявил Столтенберг.

«Я удивлена и рада тому, что Столтенберг назвал свою дочь в мою честь. По-гречески Дарья означает «победитель», и я надеюсь, что она будет выходить победителем из всех жизненных ситуаций», – сказала Дарья Домрачева.