Фотофакт: Огромная вмятина на самолете «Аэрофлота» после столкновения с птицей 9 29.11.2017, 19:05

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Самолет столкнулся с птицей на подлете к «Пулково».

Самолет компании «Аэрофлот», на носу которого образовалась вмятина после столкновения с птицей, приземлился в аэропорту «Пулково» в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка».

Рейс SU042 следовал из Москвы, он прилетел в «Пулково» в штатном режиме и совершил посадку в 13:34.

Самолет "Аэрофлота" столкнулся с птицей при посадке в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково. pic.twitter.com/cwmqvS01tp — Константин Дип (@deeeeep_z) 29 ноября 2017 г.

В «Аэрофлоте» «Фонтанке» подтвердили столкновение самолета с птицей. По словам представителя компании, пострадавших нет. Пресс-секретарь ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы» (управляющая компания Пулково) Маргарита Потехина сказала «Росбалту», что «к сожалению, такое случается, но ничего опасного в этом нет».

Поврежденный самолет сняли с линии. Зеркальный рейс SU043 отменили, пассажиры прилетят из Москвы на другом самолете.

По словам знакомого с ситуацией источника агентства Regnum, инцидент произошел на высоте 300 метров. Самолет столкнулся с птицей на подлете к «Пулково», а не при посадке. Агентство отметило, что эта территория не входит в зону контроля аэропорта.