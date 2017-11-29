Спасибо, Америка3
- Юрий Бутусов
- 29.11.2017, 19:10
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Позиция США практически устраняет угрозу вторжения РФ в Центральную Украину.
Давайте поблагодарим народ США. Сегодня Америка поставила Россию в один ряд с Ираном и Северной Кореей. Беспрецедентные секторальные санкции против РФ в виде закона, изменить который не имеет права сам президент США – а только новый законопроект Конгресса.
Украина получает благодаря своей борьбе невероятную международную поддержку, это самый высокий дипломатический уровень и самое высокое признание значимости и эффективности нашей борьбы.
Этот закон создает принципиально новую геополитическую реальность – президент Трамп дает возможность Украине гораздо активней действовать и проявлять больше инициативы в вопросе освобождения нашей земли и в вопросе борьбы с РФ. Да, тот самый Трамп, которого у нас тут обвиняли в пророссийских настроениях и против которого в ходе выборов выступал ряд наших государственных деятелей.
Позиция США практически устраняет угрозу вторжения РФ в Центральную Украину – и нам стоит сделать выводы, например, к какой войне мы готовимся.
Спасибо, Америка.
Юрий Бутусов, Facebook