Друзья о погибшем в Чернобыле сталкере: Дима восхищался красотой полесских земель c высоты 1 29.11.2017, 19:16

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33-летний белорус сорвался с 15-метровой башни.

Вечером 27 ноября на станции «Чернобыль-2» разбился 33-летний белорус Дмитрий Шкиндер. Он сорвался с 15-метровой башни.

- Дмитрий был очень опытным сталкером. Часто бывал в зоне, - вспоминает для kp.by приятель Дмитрия Юрий Островский. - Очень любил залазить на дугу и восхищался красотой полесских земель с высоты птичьего полета. Хороший человек был, искренний, душевный, очень непосредственный и веселый. Никогда не ссорился ни с кем, не говорил плохо ни о ком.

В соцсетях Дмитрий часто делился фотографиями из зоны отчуждения

У Дмитрия осталась жена и трое детей. В интернете многие обвиняют молодого человека в беспечности. По словам Юрия, жена тоже была против поездок в зону отчуждения.

- Но это своего рода романтика, которая притягивает к себе множество людей, - объясняет Юрий Островский. - Он же не по минному полю ходил и не в горячие точки ездил. Поверьте, шанс погибнуть в автокатастрофе в условиях города намного выше, чем погибнуть в зоне. Езда на велосипеде или мотоцикле - это такой же риск. Многие, попав в зону отчуждения хотя бы раз, возвращаются снова и снова. Это нельзя объяснить, но это факт. На легальных экскурсиях невозможно получить и пережить десятой части того, что переживает нелегал в походе.

В соцсетях Дмитрий часто делился фотографиями из зоны отчуждения

Сталкеры из разных городов рассказывают, что Дмитрий помогал советами - с кем-то общался лично, с кем-то в интернете.

- Дмитрий давал нам с товарищем в скайпе наставления перед первым походом, очень помог, - делится сталкер из Борисова Кирилл.