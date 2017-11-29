Македонское чудо Виталий Портников, lb.ua

29.11.2017, 19:37

Виталий Портников

Как церковный спор помогает европейской интеграции Македонии.

Синод Македонской православной церкви - Охридской архиепископии, которая 50 лет назад в одностороннем порядке провозгласила свою независимость от Сербской православной церкви и «выпала» из мирового православия - точно как спустя десятилетия Украинская Православная Церковь Киевского патриархата - обратился к Синоду Болгарской православной церкви с просьбой признать себя церковью-матерью Македонской церкви.

Предварительное согласие получено: синод БПЦ единогласно решил создать комиссию по переговорам с МПЦ и начать консультации с другими православными церквями о восстановлении канонического статуса МПЦ.

До этого Македонская православная церковь десятилетиями вела переговоры с Сербской православной церковью - но безуспешно. Последний раз такие переговоры возобновлялись в мае 2015 года, тайным посредником считался московский патриарх Кирилл. Но консультации ни к чему не привели - в Македонии убедились, что сербские церковники тянут время, рассчитывая на возвращение в эту бывшую югославскую республику собственной церкви.

На первый взгляд, ничего особенного в решениях двух синодов нет. Далекому от Балкан человеку вообще неясно, почему МПЦ не могла обратиться к БПЦ раньше. Но нужно понимать, что 50 лет назад в Македонии шла активная антиболгарская компания: соседняя страна объявлялась агрессором и врагом македонского народа. В Болгарии тоже не стеснялись в выражениях: сам факт существования македонцев и их языка игнорировался, Македония была «сербской выдумкой», фантазией «югославского империализма». В этой ситуации сербы казались естественными - и единственными союзниками македонцев. На кого еще опираться народу, соседи которого (не только болгары, но и греки) отрицают сам факт его существования?

Но за последние десятилетия сербам удалось совершить самое настоящее чудо - в этом умении творить чудеса они могут посоревноваться разве что с русскими. Сербская политика буквально толкнула македонцев в объятия болгар. Даже не политика - презрение. Македонская церковь устала от молчания Белграда.

Последним ударом стало решение руководства СПЦ запретить празднование очередной годовщины проведения Антифашистского собрания народного освобождения Македонии (АСНОМ) в монастыре святого Прохора Пчинского на территории Сербии - для македонцев это особая дата и особая церемония, связанная с провозглашением их республики. А Болгария решила стать европейским локомотивом для Македонии. Болгарское и македонское правительство проводят совместные заседания. С призывом откликнуться на призыв МПЦ выступили известные политики и общественные деятели Болгарии, к Синоду БПЦ обратились проживающие в этой стране потомки известных македонских семейств.

«Это наименьшее, что мы можем сделать. Это наши братья, наш народ» - прочувственно говорил болгарский патриарх Неофит. В Синоде МПЦ ответили, что «никто не станет болгарином, если БПЦ признает автокефальность МПЦ». Это ответ и македонской оппозиции, которая активно критикует «проболгарскую» позицию нового македонского правительства социал-демократа Зорана Заева. Но парадокс ситуации состоит в том, что партия Заева в недалеком прошлом ориентировалась на традиционное сотрудничество с Сербией - пока политический смысл этого сотрудничества не оказался исчерпанным.

Конечно, утверждать, что МПЦ завтра будет признана другими православными церквами, я бы не стал. Но Македонская православная церковь может пойти по дороге, которой способна воспользоваться другая церковь со сложной судьбой - УПЦ Киевского патриархата. В Македонии рассчитывают, что признание матери-церкви может ускорить процесс признания автокефальности со со стороны Вселенского патриарха. УПЦ КП посредники не нужны: для Киевской митрополии материнской церковью может непосредственно стать сам Константинопольский патриархат. Однако процесс возвращения каноничности МПЦ может уменьшить страх раскола в мировом православии. И еще раз подчеркнет деструктивную роль московского патриарха, который вместо посредничества в давнем конфликте просто стал на сторону своих союзников из СПЦ.

Но главное последствие церковного спора - это дальнейшее отдаление Македонии от Сербии, которого вполне можно было избежать, если не так сильно презирать соседей. Как ни странно, это отдаление только поможет европейской интеграции Македонии. На Западе - и Болгария играет в этом процессе не последнюю роль - прилагают усилия для решения долгого греческо-македонского спора относительно конституционного имени Македонии. Этот спор задерживал вступление Македонии в НАТО - но сейчас стороны приблизились к столь важному для безопасности Македонии компромиссу.

Для Украины во всей этой истории есть один очень важный урок: не стоит ждать понимания от того, кто тебя презирает - даже если твой сосед еще недавно объявлял себя твоим другом, братом или адвокатом. Сербия готова была воспринимать Македонию как отдельную нацию только пока решения о будущем республики принимались в Белграде. Для сохранения взаимопонимания не хватило одного - уважения.

А без уважения нельзя построить добрососедские отношения. Это то, чего Украина должна требовать от своих соседей и то, чем сама должна платить каждому из тех, кто готов к равноправию и пониманию - от влиятельной Польши до маленькой Молдовы. И даже Россию мы сможем научиться уважать - но только тогда, когда Россия научиться уважать, а не презирать и уничтожать других.

Виталий Портников, lb.ua