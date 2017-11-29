Как белорусы будут отдыхать на Новый год и не только 29.11.2017, 19:46

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Утвержден график переноса рабочих дней в 2018 году.

Согласно документу, всего в 2018 году будет осуществлено 7 переносов. Самый ближайший - это перенос, касающийся новогодних праздников. Чтобы население могло отдохнуть после веселья в ночь на 1 января, Совмин принял решение сделать выходным и 2 января. Этот рабочий день переносится на субботу 20 января, передает ej.by.

Также в 2018 году будут перенесены рабочий день в пятницу 9 марта перенесен на субботу 3 марта. Благодаря этому на Международный женский день население будет гулять аж 4 дня.

Рабочий понедельник 16 апреля накануне Радуницы перенесен на субботу 14 апреля.

Понедельник 30 апреля накануне 1 мая перенесен на субботу 28 апреля.

С понедельника 2 июля на субботу 7 июля перенесен рабочий день накануне официального Дня независимости Беларуси.

Понедельник 24 декабря накануне следующего католического Рождества перенесен на субботу 22 декабря.

Следующая новогодняя ночь попадает на понедельник, поэтому рабочий день 31 декабря перенесен на субботу 29 декабря.