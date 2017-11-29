Минчане в шоке от зоопарка, который приехал из России 29.11.2017, 19:55

Фото: brestcity.com

Условия, в которых содержат животных, посетители называет адом.

Ольга вместе со своим 6-летним племянником посетила передвижной зоопарк «Венера» из российской Тулы. Условия, в которых содержат животных, посетительница называет адом, передает «Белсат».

Для ребенка это был страшный стресс. Зайти в зоопарк с корреспондентами программы Ольга отказалась. Вместе с нами туда пошел Игорь, волонтер Центра этического отношения к природе.

Размеры клеток в 5 раз, в некоторых случаях — в 10 раз меньше нормы, прописанной Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды. Там хватает места лишь на пару шагов. Металлический пол почти ничем не присыпанный.

В этих условиях дикое животное находится годами, что не может не повлиять на его физическое и психическое состояние.