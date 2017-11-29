В ЕС опровергли договоренности с Лондоном по Brexit 29.11.2017, 19:55

Условия предстоящего «развода» ЕС и Британии пока что не определены.

Главный переговорщик Евросоюза по Brexit Мишель Барнье опроверг появившиеся в СМИ сообщения о достигнутой якобы договоренности между Брюсселем и Лондоном относительно условий предстоящего «развода».

Об этом он заявил в Берлине, где принял участие в конференции по вопросам европейской безопасности и обороны в среду, сообщает «Укринформ».

«Мы все еще очень напряженно работаем над этим», — сказал Барнье.

По словам главного переговорщика, он надеется, что в «ближайшие несколько дней» удастся утрясти спорные вопросы и договориться «с учетом всех аспектов» и напомнил, что вскоре должно состояться заседание Европейского совета. Если это получится, то в 2018 году возможно будет создать «рамки для будущего партнерства». Пока же прогресса по-прежнему ожидают все по тем же 3 основным пунктам: финансовые выплаты, европейские граждане в Британии и граница с Ирландией.

Представитель Брюсселя твердо заверил при этом, что «27 стран точно не будут платить за то, что планировали 28».

Барнье также повторил, что не хочет быть агрессивным и постарается заключить соглашение «с Великобританией, а не против нее».