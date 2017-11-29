Умер хорватский генерал, выпивший яд в Гаагском трибунале 12 29.11.2017, 20:10

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Слободан Праляк

Слободан Праляк принял яд на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии.

Принявший яд на заседании Международного трибунала по бывшей Югославии в Гааге хорватский генерал Слободан Праляк скончался.

Об этом сообщает хорватское издание Večernji list.

Сегодня суд подтвердил приговор, вынесенный в 2013 году Праляку и еще двоим представителям Хорватии за военные преступления. После оглашения решения трибунала генерал заявил: «Слободан Праляк не военный преступник. Извините, что отклонил ваш вердикт».

Затем он выпил из флакона какую-то жидкость и сказал своим адвокатам, что в нем был яд.

В 2013 году Праляк и еще пятеро военных руководителей Хорватии были признаны виновными в преступлениях против человечности, совершенных во время войны в Боснии и Герцеговине в 90-е годы. Праляка приговорили к 20 годам тюрьмы.

Праляк и его соратники обвиняются в преследованиях, убийствах и депортации мусульман, а также разрушении Старого моста в Мостаре (город в Боснии и Герцеговине), построенного во времена Османской империи.