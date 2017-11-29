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Белорусский футболист попал в сборную тура чемпионата Польши

  • 29.11.2017, 20:26
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Сергей Кривец

Сергей Кривец отметился голом в прошлом туре польского первенства.

Белорусский полузащитник «Арки» Сергей Кривец попал в число 11 лучших игроков прошедшего тура чемпионата Польши, передает «Трибуна».

Напомним, «Арка» разгромила «Сандецью» (5:0), а Кривец отличился забитым голом.

В следующем туре «Арка» сыграет на выезде против плоцкой «Вислы».


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