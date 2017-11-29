Белорусский футболист попал в сборную тура чемпионата Польши
- 29.11.2017, 20:26
- 1,038
Сергей Кривец отметился голом в прошлом туре польского первенства.
Белорусский полузащитник «Арки» Сергей Кривец попал в число 11 лучших игроков прошедшего тура чемпионата Польши, передает «Трибуна».
Напомним, «Арка» разгромила «Сандецью» (5:0), а Кривец отличился забитым голом.
В следующем туре «Арка» сыграет на выезде против плоцкой «Вислы».
🔝⚽️— LOTTO Ekstraklasa (@_Ekstraklasa_) 28 ноября 2017 г.
W 17. kolejce kłopot bogactwa z wyborem jedenastu najlepszych zawodników, gratulacje dla wyróżnionych! pic.twitter.com/QgMbQl5VAE