Лев Марголин: В Казахстане никто никого не заставит покупать белорусскую продукцию 1 29.11.2017, 20:56

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Лев Марголин

Экономист прокомментировал встречу Лукашенко с Назарбаевым.

Итоги встречи Лукашенко и Назарбаева прокомментировал «Белорусскому партизану» экономист Лев Марголин. Эксперт рассказал о нынешнем состоянии белорусско-казахского сотрудничества.

- В 2014 году товарооборот между Беларусью и Казахстаном составил почти 967 млн долларов, за девять месяцев 2017 года - около 486 млн долларов. Где же «преодоление спада»?

- 2014 год, наверное, стал самым благоприятным в нашей истории. Хотя я бы не сказал, что 1 миллиард долларов товарооборота - некий значимый рубеж.

Уменьшение товарооборота прежде всего связано с белорусским кризисом. С другой стороны, надо смотреть на структуру экспортно-импортных связей. Беларуси нужны от Казахстана практически только полезные ископаемые, Беларусь же поставляла в Казахстан трактора, МАЗы. Но белорусская продукция становится все менее и менее конкурентоспособной. А структура экономики что в России, что в Казахстане более приближена к рыночной, чем у нас. И в Казахстане никто никого не заставит покупать белорусскую продукцию, если это невыгодно.

- Запуск ЕАЭС сказался каким-то образом на двусторонних экономических отношениях?

- Не могут страны, которые находятся на таком расстоянии друг от друга, быть близкими экономическими партнерами. Казахстан может купить карьерные самосвалы в Беларуси, а может - в Японии, в Европе, в США. И какая продукция в итоге окажется качественнее и выгоднее по цене - большой вопрос.

Наверное, запуск ЕАЭС сказался на двусторонних отношениях: какие-то препоны убраны, что-то согласовано. Но большого влияния на экономику этот союз не оказал.

- Сегодня Лукашенко настойчиво навязывал Назарбаеву услуги в IT-сфере. Поможет ли эта палочка-выручалочка вывести двусторонние отношения на новый уровень?

- Думаю, Лукашенко очень сильно преувеличивает возможности белорусского IT-сектора. Что касается работы на третьи страны, возможно, Беларусь и превосходит Казахстан. Но я абсолютно уверен, что для внутренних нужд у Казахстана достаточно своих специалистов. Во всяком случае, никто из моих знакомых айтишников не работает на Казахстан; на Швейцарию, другие страны Европы, на США - работают, а на Казахстан - никогда не слышал.

- 30 ноября в Минске состоится саммит ОДКБ. Случайно ли переговоры Лукашенко и Назарбаева прошли накануне саммита?

- Возможно, руководители двух стран согласовывали позиции относительно саммита. Не секрет, что последнее время Россия не слишком прислушивается к мнению своих партнеров по ОДКБ и принимает решения самостоятельно. А потом уже Москва обижается, что союзники ее не поддерживают.

- В любом случае визит Назарбаева нельзя назвать прорывным…

- Даже если завтра сюда приедут все главы Европы, Америки и Юго-Восточной Азии, ситуация в Беларуси не изменится. Только мы можем реформировать экономику, и прежде всего реформировать монстры - госпредприятия.