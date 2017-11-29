Биткоин побил два рекорда за два дня: что дальше? 9 29.11.2017, 21:30

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Стоимость биткоина превысила $11 000.

Биткоин продолжает удивлять. Не успели все обсудить новый рекорд цены, 10 тысяч долларов, как в среду курс пробил отметку в 11 тысяч долларов, передает ВВС.

С начала ноября самая известная в мире криптовалюта подорожала более чем на 4,5 тысяч долларов. Что думают о перспективах биткоина нобелевский лауреат, инвесторы, чиновники, экономисты и банкиры?

Курс биткоина за неделю побил сразу два рекорда. 28 ноября биткоин начал торговаться по цене выше 10 тысяч долларов. Это психологически важная отметка - впервые в истории этой криптовалюты ее цена составила пятизначную сумму. Но уже на следующий день этот рекорд был побит и сегодня с утра биткоин стал стоить уже больше 11 тысяч долларов. По состоянию на 18:20 по Минску он стоил 11 418 долларов, свидетельствуют данные Сoinmarketcap. Капитализация составила почти 191 млрд долларов.

Много это или мало? Это примерно равно военным расходам России, Саудовской Аравии и Индии за 2016 год, по данным SIPRI. Или примерно 40% совокупного состояния 200 российских богатейших бизнесменов, согласно рейтингу Forbes. И примерно на 23 млрд долларов больше состояния Билла Гейтса и Уоренна Баффетта, которые занимают первую и вторую строчку мирового рейтинга Forbes.

Источник: Coinmarketcap.com. Данные на закрытие 29 числа каждого месяца. Для февраля - 28 числа

С чем связан такой рост биткоина? Аналитики связывают это с планами чикагской биржи CME Group запустить фьючерсы на биткоин до конца года. Ожидается, что они появятся на второй неделе декабря. О планах компания заявила в конце октября.

Ожидается, что после появления таких фьючерсов на рынок криптовалют придут деньги серьезного бизнеса. Создание фьючерса на биткоин - ключевой шаг в открытии доступа к этому активу для институциональных инвесторов, заявил Bloomberg Спенсер Богарт из Blockchain Capital. К таким относятся, к примеру, инвестфонды и банки. В настоящее время объем денег от таких компаний, вложенных в биткоин, очень мал, потому что у них мало возможностей для инвестиций в криптовалюту, пояснял Богарт.

А 11 ноября швейцарский частный банк Vontobel объявил о запуске торговли мини-фьючерсами на Швейцарской фондовой бирже. Правда, этот инструмент позволит зарабатывать на снижении цены биткоина.

Профессор Йельского университета Роберт Шиллер, получивший в 2013 году Нобелевскую премию по экономике, полагает, что биткоины, цены на которые растут, являются пузырем.

Шиллер в ходе встречи со студентами Российской экономической школы в эту среду объяснил популярность криптовалюты особенностями психологии людей. Шиллер приехал в Москву по приглашению Финансового университета при правительстве Москвы. "Я заметил, что когда я говорю с людьми о биткоинах, они оживляются. Я вижу, как у них загораются глаза. Люди любят биткоины", - объясняет он.

При этом Шиллер полагает, что большинство людей, интересующихся темой криптовалюты, до конца не понимает, как технологии, лежащие в ее основе, работают.

Одна из причин, заставляющих людей вкладываться в биткоины, - это страх того, что по мере развития экономики и технологий людей заменят роботы и искусственный интеллект.

"Это универсально. Все об этом слышали и все волнуются", - сказал Шиллер. Эти страхи распространены среди молодых людей, которые особенно интересуются биткоинами.

Есть и эмоциональная сторона этой популярности, продолжает Шиллер. Биткоины, по его словам, это что-то, что звучит "прикольно".

Русская служба BBC собрала мнения экспертов о цене биткоина и выяснила их отношение к криптовалютам.

Майк Новограц, миллиардер и основатель хедж-фонда Galaxy Investment Partner, цитата по Bloomberg:

"Пузырь и много пены. Это будет самый большой пузырь нашего времени".

Майк Новограц в интервью CNBC:

"Биткоин может достичь 40 тысяч долларов в конце 2018 года. Это вполне возможно... Идет большая волна денег [на рынок криптовалют]. Не только здесь, но и во всем мире".

Роберт Шиллер, профессор Йельского университета, Нобелевский лауреат по экономике, в интервью CNBC:

"Я не так негативно отношусь [к криптовалютам], как это может показаться. Но я думаю, что то, что сейчас "двигает" биткойн, как и в случае с другими пузырями, - это история. Что за история? Сатоси Накамото (считается, что именно он создал биткоин - прим.) написал великолепную статью (в ней он описал децентрализованную систему электронных денег - прим.) и исчез. Где сейчас этот парень? У нас есть новая форма денег... Это звучит очень революционно и требует очень грамотного использования криптографии... Вот эта история и вдохновила молодых людей и активных людей и это двигает рынком. Но это не фундаментальные факторы... Я вовсе не имею в виду, что мы увидим, как биткоин лопнет завтра и исчезнет навсегда. Мы уже видели это в 2013 году. И это (падение цены) может случиться снова. И затем снова взлететь".

Илон Маск, миллиардер, сооснователь и глава Tesla, в "Твиттере":

"Это неправда (о слухах, что именно он является создателем биткоина). Пару лет назад друг прислал мне часть биткоина, но я не знаю, где она".