Власти закопают в снег еще $1,5 миллиона 7 29.11.2017, 21:28

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В столице дополнительно выделят полтора миллиона долларов на зимнее содержание улиц и дорог.

В Минске дополнительные средства будут направлены на текущее содержание улиц и дорог, а также обеспечение безопасности дорожного движения в предстоящий зимний период. Это предусмотрено корректировкой бюджета столицы на 2017 год, утвержденной сегодня на 26-й сессии Минского городского «cовета депутатов», пишет БелТА.

Как отметил начальник главного финансового управления Мингорисполкома Алексей Афанасьев, за счет перераспределения бюджетных средств на текущее содержание улично-дорожной сети в зимний период дополнительно будет выделено 3 млн рублей. Кроме того, 1,2 млн направляется на содержание сетей наружного освещения, 600 тысяч — на художественно-декоративное оформление Минска в дни проведения общегосударственных и городских праздников.

Также из средств бюджета 3,5 млн будут направлены для обеспечения в полном объеме субсидий по теплоснабжению и горячему водоснабжению в пределах планово-расчетных цен.

Алексей Афанасьев подчеркнул, что вносимые изменения не окажут воздействия на основные показатели городского бюджета 2017 года. «Депутаты» полностью поддержали предлагаемую бюджетную корректировку. Начальник главного финансового управления Мингорисполкома проинформировал, что с начала текущего года в доходную часть городского бюджета поступило 84% от запланированного годового объема поступлений, профинансировано 74% плановых расходов. Br770 млн за этот период передано в республиканский бюджет в виде межбюджетного трансферта.