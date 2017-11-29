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Мозырчанин в упор обстрелял парня в ночном клубе

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  • 29.11.2017, 21:47
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До этого молодые люди повздорили в ночном клубе.

19-летний мозырянин стрелял из пневматики в незнакомого парня. До этого молодые люди повздорили в ночном клубе. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело, передает tut.by.

Три выстрела в упор и контрольный в голову. Одна из пуль едва не попала пострадавшему в глаз, повредив верхнее веко.

Молодые люди отдыхали в тот вечер в ночном клубе в разных компаниях. Возникла небольшая ссора. Уже после завершения дискотеки подвыпивший затаивший обиду молодой человек пошел к своей машине, взял оттуда пневматический пистолет и отправился на разборки.

На месте преступления его задержали дежурившие поблизости милиционеры. Подозреваемый заключен под стражу. За особо злостное хулиганство ему грозит до 10 лет тюрьмы.


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