Мозырчанин в упор обстрелял парня в ночном клубе 7 29.11.2017, 21:47

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До этого молодые люди повздорили в ночном клубе.

19-летний мозырянин стрелял из пневматики в незнакомого парня. До этого молодые люди повздорили в ночном клубе. По факту особо злостного хулиганства возбуждено уголовное дело, передает tut.by.

Три выстрела в упор и контрольный в голову. Одна из пуль едва не попала пострадавшему в глаз, повредив верхнее веко.

Молодые люди отдыхали в тот вечер в ночном клубе в разных компаниях. Возникла небольшая ссора. Уже после завершения дискотеки подвыпивший затаивший обиду молодой человек пошел к своей машине, взял оттуда пневматический пистолет и отправился на разборки.

На месте преступления его задержали дежурившие поблизости милиционеры. Подозреваемый заключен под стражу. За особо злостное хулиганство ему грозит до 10 лет тюрьмы.