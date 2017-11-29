Правительство Чехии ушло в отставку 1 29.11.2017, 21:58

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Чешское правительство во главе с премьером Богуславом Соботкой объявило о своей отставке.

Об этом сообщает Ceska Televize.

Первые два заседания нового состава нижней палаты парламента Чехии уже состоялись, поэтому, согласно законодательству, прежнее правительство должно сложить полномочия. Документ об отставке правительства передадут президенту Чехии, однако министры будут продолжать выполнение своих обязанностей до назначения нового правительства.

Андрей Бабиш, который должен возглавить следующее правительство Чехии, передал президенту предложения по составу своего кабинета и высказал пожелание, чтобы правительство было назначено не позднее 13 декабря – до встречи Европейского совета.

Правительство Соботки, несмотря на некоторые разногласия в последние полтора года, стало третьим в истории Чехии, которое продержалось у власти весь избирательный период.

Как известно, на парламентских выборах в октябре победу одержала партия ANO во главе с экс-министром финансов Андреем Бабишем. После неудачных попыток сформировать коалицию президент Чехии предложил Бабишу сформировать правительство меньшинства.