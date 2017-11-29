Надежда Скардино о победе в Эстерсунде: Это все мои волшебные варежки! 2 29.11.2017, 22:14

1,700

Надежда Скардино

Белорусская биатлонистка рассказала о победе на этапе Кубка мира.

Белорусская биатлонистка Надежда Скардино рассказала о своих эмоциях после победы в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в шведском Эстерсунде.

«Я счастлива! Это все мои волшебные варежки! Победа — это подарок не только мне, но и маме. Она 28 ноября отпраздновала свой 65-летний юбилей. Еще спасибо Валентине Семеренко, с которой мы отработали в тандеме. Она тоже поблагодарила меня. „Пятнашка“ — это всегда концентрация. Было важно сделать „ноль“, и я его сделала, пусть и не отличилась скорострельностью. Но такова моя манера. Что касается мороза, то лицо на спуске обжигало, однако все было терпимо. Я счастлива», — приводит слова Скардино «Биатлон-Онлайн».