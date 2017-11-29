Литва передаст Украине оружия почти на €2 миллиона 29.11.2017, 22:32

Правительство Литвы приняло постановление о безвозмездной передаче Украине оружия.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Литвы, передает 112.ua.

"Передача имущества - это часть последовательной и всесторонней поддержки Украины Литвой путем укрепления ее оборонных возможностей и обеспечения ее суверенитета", - отметил министр обороны Литвы Раймунд Кароблис.

Ранее сообщалось, что Литва передаст более чем 7000 автоматов Калашникова, а также почти 2 млн патронов к ним.

Также будет передано более 80 пулеметов, свыше десяти минометов и противотанковое оружие.

Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году. Министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявлял, что литовское правительство предоставляло Украине летальные вооружение и по возможности будет продолжать такую ​​поддержку.

Напомним, в Сенате США заявили о смене политики правительства о предоставлении Украине оборонительных вооружений.

18 ноября представитель Госдепартамента США сообщил, что Совет национальной безопасности решил во время заседания во вторник дать "зеленый свет" на выделение грантового пакета в размере 47 млн долларов правительству Украины на покупку американского военного оружия.

Как сообщалось, Сенат США одобрил проект закона "Бюджет США на 2018 на нужды национальной обороны", содержащий разрешение на выделение 350 млн долл. для предоставления военной помощи Украине.