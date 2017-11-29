Семь неудач российской космической отрасли за последние пять лет 1 29.11.2017, 23:00

«Роскосмос» терпит сплошные неудачи.

РБК вспоминает неудачи российской космической отрасли за последние пять лет.

Разгонный блок «Фрегат» и спутники, которые ракета-носитель должна была доставить на земную орбиту, вероятнее всего, сгорели в атмосфере, заявил директор филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Восточный Константин Чмаров. Такую версию он озвучил в интервью благовещенскому телеканалу «Альфа-канал» (проект портала «Амур.инфо»).

«Космическая головная часть в составе разгонного блока и космических аппаратов — их местонахождение вызывает вопросы. Первое очевидное предположение, что часть аппаратов сгорела в атмосфере, разрушилась, потому что невозможно на такой скорости войти в атмосферу и быть сохраненным монолитным куском», — сказал Чмаров.

По его словам, в этот момент «происходит рассеивание», то есть разброс различных частей аппарата. При этом он отметил, что все составные части ракеты-носителя «Союз-2.1б» — ступени, боковые части, обтекатель — приземлились в запланированных районах падения — в Зелинском районе, в двух районах Якутии.

Во вторник, 28 ноября, в 14:41 по местному времени (8:41 по Минску) с космодрома Восточный запустили вторую в его истории ракету — «Союз-2.1б». Он должен был доставить на орбиту Земли гидрометеорологический спутник «Метеор-М» №2–1.

«Попутной полезной нагрузкой» ракеты был студенческий спутник «Бауманец-2», а также наноспутники российских и иностранных заказчиков (LEO Vantage, AISSa, IDEA, SEAM).

За стартом «Союза-2.1б» наблюдали российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, глава «Роскосмоса» Игорь Комаров, а также командующий Космическими войсками Александр Головко.

Однако вскоре после запуска информация со спутника перестала поступать. Установить связь пытались в течение двух часов, после чего было принято решение перейти в режим нештатной ситуации.

Риски при запуске спутника «Метеор-М» №2-1, связь с которым была потеряна после запуска с космодрома Восточный, были застрахованы по договору сострахования с АО «СОГАЗ» и еще тремя российскими компаниями на сумму 2,6 млрд руб. Источник РБК на страховом рынке сообщил, что тремя остальными компаниями, которые участвуют в договоре, являются ВСК, «Ингосстрах» и «Мегарусс-д».​

Для расследования причин неудачного запуска спутников с космодрома Восточный создали госкомиссию.

Неудачи российской космической отрасли за последние пять лет

1 февраля 2013 года: После запуска ракеты-носителя «Зенит-3SL» с телекоммуникационным спутником «Интелсат-27» с плавучего космодрома «Морской старт» произошло аварийное отключение двигателей. Ракета упала примерно в 4 км от стартовой платформы. Причиной падения стал отказ бортового источника питания. Ракета «Зенит-3SL» была разработана в украинском КБ «Южное», а часть комплектующих, двигательная установка первой ступени, разгонный блок ДМ-SL и система управления произведены на предприятиях России.

2 июля 2013 года: Стартовавшая с Байконура ракета «Протон-М» с тремя навигационными спутниками «ГЛОНАСС-М» отклонилась от курса, загорелась и упала. Авария произошла на первой же минуте полета. В окружающую среду попали токсичное топливо и окислитель. Причиной падения стал отказ двигателя первой ступени.

15 мая 2014 года: Ракета-носитель «Протон-М», стартовавшая с космодрома Байконур, не смогла вывести российский спутник связи «Экспресс-АМ 4Р» на заданную орбиту. Причиной внештатной ситуации стало падение давления в одном из рулевых двигателей третьей ступени. Риски при запуске и эксплуатации были застрахованы на 7,8 млрд руб.

28 апреля 2015 года: Запуск космического корабля «Прогресс» с Байконура с грузом для Международной космической станции завершился аварией. После старта с «Прогресса» перестала поступать телеметрия, он не смог выйти на расчетную орбиту. Попытки взять корабль под управление оказались неудачными, и 8 мая «Прогресс» сгорел в плотных слоях атмосферы. Авария была вызвана разгерметизацией емкости с окислителем и бака горючего на третьей ступени ракеты-носителя «Союз 2.1а».

16 мая 2015 года: «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и мексиканским спутником связи MexSat-1 утром стартовал с Байконура. На 498-й секунде полета на высоте 161 км произошло аварийное выключение двигателя. В итоге третья ступень ракеты, разгонный блок и спутник практически полностью сгорели в атмосфере. Причиной аварии стал отказ рулевого двигателя третьей ступени.

5 декабря 2015 года: Военный космический аппарат «Космос-2511» не смог отделиться от разгонного блока «Волга» ракеты «Союз-2.1в», запущенной с космодрома Плесецк. Через три дня после запуска спутник сошел с орбиты и сгорел в атмосфере. Комиссия, расследовавшая инцидент, установила, что причиной нештатной ситуации стало несрабатывание одного из четырех замков, удерживавших спутник на блоке «Волга».

1 декабря 2016 года: Ракета-носитель «Союз-У» с космическим кораблем «Прогресс МС-04», который должен был доставить груз к МКС, стартовала с космодрома Байконур, однако на 383-й секунде полета во время работы третьей ступени ракетного двигателя РД-0110 пропала связь с кораблем. Падение фрагментов ракеты произошло примерно в 100 км западнее Кызыла, в Республике Тыва, большинство обломков сгорело в плотных слоях атмосферы. Авария произошла из-за нештатного разделения третьей ступени ракеты с транспортным грузовым кораблем.