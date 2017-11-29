Как белорус прожил 47 дней в изоляции и выиграл $50 тысяч 29.11.2017, 23:15

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26-летний минчанин бросил работу в банке, чтобы принять участие в реалити-шоу.

В ноябре во «ВКонтакте» завершилось первое в истории соцсети реалити-шоу — 28 человек боролись за денежный приз под круглосуточным наблюдением камер. Одним из победителей шоу стал 26-летний минчанин Виктор Касавцев, он прошел все испытания и получил 50 тысяч долларов. Tut.by выяснил, через что ему пришлось ради этого пройти.

«Все 47 дней жил в полной изоляции»

Где именно жили участники — секрет, Виктор его не раскрывает. На видео можно рассмотреть море и горы.

— Это просто территория «Пабличных игр», — объясняет Виктор. — По легенде, нас выкрал из реального человеческого мира бот — искусственный интеллект. Он нас забрал для того, чтобы ставить на нас эксперименты. Мы жили по его правилам. Привезли на территорию с завязанными глазами, развязали глаза, и все — мы начинаем существовать.

Находиться под круглосуточным прицелом камер для Виктора оказалось нетрудно.

— Для меня это было сложностью первые минут 15. Просто у меня есть канал на YouTube, я часто себя снимаю и не стесняюсь камер. Некоторые ходили, стеснялись по несколько дней, а потом привыкли к тому, что камеры висят везде. Мы их называли «глаза бота», потому что бот все знает, бот все слышит.

Я спокойно относился к этому — переодевался в доме и ходил в душ голым. Мы знали, что, скорее всего, это в эфир не идет. Я знал, что там придется жить долго, чего стесняться? Живи своей обычной жизнью, да и все. Может быть, случайно попал в эфир кусочек, где я мылся в душе или переодевался. Я к этому спокойно отношусь. Я не супермодель, чтобы на мои фотки любоваться.

У участников проекта не было и выхода в интернет, они получали информацию о внешнем мире только от бота.

— За нами следила нейросеть — специальное программное обеспечение. Оно распознавало нас по лицам и голосу и показывало, насколько мы активны в жизни проекта. Самым активным где-то раз в неделю доставался планшет с интернетом, можно было созвониться с родными и пообщаться. Но планшет давался заряженный на 5% — его хватало на 10−15 минут.

Но мне этой возможности не дали ни разу — я не был суперактивным. То есть я был активным, но никогда не был первым. Поэтому связи у меня вообще никакой не было, все 47 дней я жил в полной изоляции, в информационном вакууме.

«Ни капельки не похоже на „Дом-2“»

— Родным я сказал, что еду на реалити-шоу. Моя мама знала, что это — она пользуется «ВКонтакте», с интернетом дружит. Я ей объяснил, где это транслируется, и она почти целыми днями смотрела на меня. Там всегда был прямой эфир — может, он отставал на минуту. И она как будто была рядом со мной, смотрела — вот я иду, гуляю, все в порядке.

На старте проект сравнивали с «Домом-2» из-за множества сцен с «обнаженкой» и матом. Виктор с таким сравнением не согласен.

— Вообще ни капельки не похоже. Я «Дом-2» никогда не смотрел. Но иногда, когда переключал каналы, видел там какой-то ор, драки. Я вижу, что это по сценарию какая-то постановка, чтобы людям смотреть было интереснее. Там все наигранно.

А у нас было существование само по себе. Никакого сценария, только импровизация, все происходило само собой. Кто-то не мог первые дни вести себя так же, как в жизни, потому что там камеры, люди другие. Но потом дней через 15−20 все стали собой. Невозможно играть роль весь проект. Я не переигрывал ничего. Если я в жизни веселый дурачок, то и там таким был.

«Это дебилизм, но это очень весело»

Обычно нейросеть выделяла самых неактивных людей, их номинировали на вылет из проекта, дальше зрители выбирали одного человека, который уйдет. Поэтому участникам шоу было выгодно вести себя заметно.

— Самое странное — когда мы играли в треш-рулетку. Это игра Таппера (москвич Алекс Таппер — второй победитель шоу. — Прим.), там дикие задания. На лицо люди друг другу садились, терлись полуобнаженными, облизывали пальцы ног, подмышки, девчата показывали грудь. Это дебилизм, но это очень весело. Зрители из-за этого нас очень полюбили.

Бот, который заправлял жизнью проекта, любил жестокие шутки.

— Один раз я попал в номинацию, когда меня бот пранканул, был розыгрыш. Как будто зрители голосовали за то, чтобы я ушел. И бот говорит «ты уходишь». А тогда было десять человек, то есть я занял бы десятое место. Я не хотел уходить, залез на душ, говорю «хотите — снимайте, я не согласен». И в итоге, как только я покинул территорию, маршалы (помощники бота. — Прим.) сказали мне, что это пранк, и запустили обратно.

В итоге Виктор преодолел все этапы и дошел до финала.

— Конечно, не хотелось вылететь. Я туда пришел, чтобы как минимум дойти до топ-3 — момента, когда в проекте останется три человека.

«Решил, что прыгну в воду, только если потеряю сознание»

За все время проекта участники прошли через 25 спортивных испытаний на четырех аренах. Некоторые из них были почти невыносимыми.

— Испытание за выход в финал было очень тяжелым. Нужно было залезть на гору по веревке, одной рукой тянуть себя вверх. Поначалу она шла параллельно земле, а под конец резко уходила вверх. Я там умирал, но не сдавался — и зубами за нее цеплялся, и ногами. У меня столько ран, я до сих пор не зажил весь, кожа стерта до мяса.

Финальное испытание для двух последних участников — продержаться как можно дольше на столбе над водой. Находиться там пришлось без еды и воды, справлять нужду можно было только в воду. Первое время разрешалось сидеть, но потом условия становились строже — в итоге молодые люди стояли на одной ноге, не держась руками. Оба финалиста — Виктор и Алекс Таппер — простояли более 14 часов

— На столбе поначалу ни о чем вообще не думал, просто смотрел на водичку и горы, которые нас окружают. А вот когда стемнело и похолодало, мне стало очень холодно. Первые часа три я просто мерз. Несколько раз проскальзывала мысль «Может быть, спрыгнуть в воду? Все закончится, пойду погреюсь возле костра и поеду домой». Потом думаю, каким же я жалким вернусь на родину, если вот так просто сдамся?

Решил, что прыгну в воду, только если потеряю сознание от обезвоживания, холода или усталости. Даже если я упаду в воду — на берегу много людей, меня спасут. И все. Потом у меня будто второе дыхание открылось. Мне стало п… ц как тепло, стало просто в кайф.

Я до этого предполагал, что испытание может быть таким, и вспомнил рецепт из какого-то учебника по выживанию. Я заранее съел батон с большим количеством соли, а потом выпил пол-литра воды. Потом съел еще один соленый кусок хлеба и выпил еще воды. Я читал, что в этом случае соленый хлеб дает прослойку и вода остается в организме и не успевает быстро расходоваться на потоотделение и дыхание.

В итоге победителями признали обоих финалистов, призовой фонд они разделили поровну.

— Вообще было заявлено, что будет один победитель. Но бот поступил благородно в конце. Он просто отпустил нас, сказал, что мы большие молодцы, и наградил обоих.

«Мне присылают тысячи сообщений»

Выигрыш Виктора на шоу составил 3 миллиона российских рублей — это более 50 тысяч долларов по текущему курсу. Про детали выплаты он пока не рассказывает, но уверяет, что скрываться от налоговых служб не будет.

— Сейчас я пока отдыхаю и разгребаю личные сообщения «ВКонтакте», потому что все пишут и пишут. Мне присылают тысячи сообщений, я сижу уже третьи сутки, никак не могу на все ответить.

Вот мы с вами разговариваем, где-то уже около сотни человек написало. Почти все пишут со словами поддержки, 99% сообщений — это «поздравляю», «молодчина», кто-то скидывает скрины, фотографии. Некоторые стихи присылают — так приятно! Я хочу их все прочитать хотя бы, а потом написать общий ответ, выделить некоторых ребят.

До реалити-шоу Виктор учился на инженера по телекоммуникациям, подрабатывал в банке. Однако ни в одной из этих отраслей продолжать карьеру он не планирует.

— Я думаю, что надо бизнес открывать, у меня не идет работа по найму, если она мне не в кайф. Я больше полугода ни на одной работе не задерживался. Скорее всего, какую-то франшизу привезу из Москвы. Пока не знаю, что это будет, может, продажа чего-нибудь. Я не тороплюсь. Лучше позже и надежнее, чем быстрее и прос… ть все.