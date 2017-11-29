Победа Надежды Скардино: Гони напрасные сомнения! 2 Григорий Трофименков, «Прессбол»

29.11.2017, 23:36

1,949

А были ли к этому предпосылки? Пожалуй, да.

Стартовавшая чуть позже Сюнневе Солемдал уходила с последнего рубежа, имея 2,2 секунды преимущества над Надей. Когда норвежке оставалось 700 метров до финиша, она три с небольшим уже уступала. Правда, перед отрезком, лишенным подъемов. Но вряд ли о победе нашей биатлонистки можно было говорить со стопроцентной уверенностью. Всем, кроме самой Скардино.

Ее в этот момент в прямом эфире вывел телеканал "Матч ТВ". "Фантастика? Да, откровенно говоря, сама не верила. Очень хорошо ехали лыжи. Я видела и сравнивала, как они работают у конкурентов. Первый раз в карьере, когда выигрываю этап Кубка мира", — констатировала второй номер нашей сборной. К счастью, действительно выиграла, и сейчас над этими словами мы вправе лишь безобидно иронизировать.

Еще воскресная смешанная эстафета намекнула, что в первую очередь рассчитывать в индивидуальной гонке стоит даже не на Дарью Домрачеву, а на Скардино. Надя отменно отработала свой этап во всех отношениях. Безупречной стрельбой в ее исполнении, конечно, никого не удивишь, а вот неплохой ход по дистанции стал приятным откровением. Пусть и в начале сезона такое вполне свойственно уроженке Санкт-Петербурга.

Благо в среду он никуда не делся. Слишком часто даже абсолютный нуль в графе промахов не являлся подспорьем для попадания на пьедестал. Весьма редко в минувшем сезоне ходом по дистанции белоруска была конкурентоспособна настолько, чтобы даже в излюбленной "индивидуалке" числиться претенденткой на награды. И тут такое! Не совсем характерное — скорость в районе топ-15!

Естественно, успех может быть одиночным и ни о чем не говорить. Каким он был, скажем, в дебюте прошлого сезона за авторством Дарию Юркевич, впервые оказавшейся на подиуме личного старта. Однако чересчур регулярно доводится слышать объяснения не самым удачным выступления тем фактом, что наша команда строит всю подготовку к главным топ-соревнованиям, каковым в текущем Кубке мира-2017/18 является Олимпиада, будто бы соперники иначе глядят на календарь. И победа ценна сама по себе, тем более, если она первая.

"Если честно, уже порой сомневаюсь, могу ли еще показать свой максимум", — признавалась Скардино в сентябре, отмечая, что с огромной долей вероятности олимпийский сезон станет последним в ее карьере. А тут еще и новое ложе винтовки, с которым всегда нужно время, чтобы сроднится даже опытным и признанным снайпером. Прочь сомнения. Еще может! И, наверное, не пустой звук тот комфорт, о котором не раз твердила наша биатлонистка. Который есть нынче под руководством тренерского тандема Федор Свобода — Альфред Эдер и которого не было прежде, когда с женской командой работали специалисты из России.

А что же Домрачева? Не сказать, чтобы непорядок с ходом по дистанции. Дарья продемонстрировала весьма достойную скорость, привычно оказавшись по этому показателю в пятерке лучших. Увы, три штрафные минуты свели на нет лыжные старания. Не повод для тревоги, учитывая, что поиск функционального пика в ее случае еще впереди.

Григорий Трофименков, «Прессбол»