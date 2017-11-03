В Минском метро мужчина перекрестился и прыгнул на рельсы 28 3.11.2017, 7:46

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Инцидент произошел на станции «Партизанская».

Сотрудники столичной милиции спасли мужчину, который бросился на рельсы в метро, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел около 20:30 четверга на станции «Партизанская».

Как рассказали правоохранители, мужчины перекрестился и бросился на рельсы перед приближающимся поездом.

В результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.

Сейчас проводится разбирательство и выясняются причины поступка мужчины.