В Минском метро мужчина перекрестился и прыгнул на рельсы

В Минском метро мужчина перекрестился и прыгнул на рельсы28
- 3.11.2017, 7:46
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Инцидент произошел на станции «Партизанская».
Сотрудники столичной милиции спасли мужчину, который бросился на рельсы в метро, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.
Инцидент произошел около 20:30 четверга на станции «Партизанская».
Как рассказали правоохранители, мужчины перекрестился и бросился на рельсы перед приближающимся поездом.
В результате инцидента гражданин не пострадал. Его с путей достали сотрудники милиция и службы безопасности столичной подземки.
Сейчас проводится разбирательство и выясняются причины поступка мужчины.