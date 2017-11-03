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Киевское «Динамо» под руководством Хацкевича досрочно вышло в плей-офф Лиги Европы

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  • 3.11.2017, 7:49
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Александр Хацкевич
Фото: EPA

Команда белорусского тренера обыграла в гостях швейцарский «Янг Бойз» (1:0).

Киевское «Динамо» под руководством белорусского тренера Александра Хацкевича гарантировало себе место в плей-офф Лиги Европы за два тура до финиша группового этапа, сообщает tut.by.

Киевское «Динамо» обыграло в гостях швейцарский «Янг Бойз» (1:0) и имеет после четырех туров 10 набранных очков.

У занимающего второе место «Партизана» 5 баллов, у «Янг Бойз» — 3, у «Скендербеу» — 3.

Также путевку в 1/16 финала себе уже гарантировали лондонский «Арсенал», римский «Лацио» и питерский «Зенит».

Пятый тур Лиги Европы пройдет 23 ноября.


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