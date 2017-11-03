Власти Франции разрешили референдум о независимости Новой Каледонии 1 3.11.2017, 7:53

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20 лет назад на плебисците население острова проголосовало за нахождение в составе Франции.

Власти Франции достигли политического соглашения по референдуму о самоопределении Новой Каледонии, сообщает телеканал BFMTV.

«Этим вечером мы пришли к политическому соглашению, и, что не менее важно, у нас появилось доверие. Но так же важно, что остается еще много работы», — сказал вчера вечером премьер-министр Франции Эдуар Филипп.

Проведение референдума запланировано на 2018 год.

В 1998 году в Новой Каледонии ухе проходил референдум, население высказалось против независимости.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове и группой мелких островов в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 245 тысяч человек, преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.