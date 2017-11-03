Минчане об «эксперименте» ЖКХ: На ремонт подъезда нам насчитали космические суммы 17 3.11.2017, 8:06

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Жители Партизанского района рассказали, во что превратил их дом «капремонт за месяц».

В этом году в Минске ЖКХ проводит эксперимент. Выбрано 10 домов, где капремонт проведут в максимально сжатые сроки — за один месяц. Первый из них не так давно сдали, и директор ЖКХ Партизанского района рассказал об успешности пилотного проекта. Журналисты tut.by решили пообщаться с жильцами дома, чтобы узнать, как они оценивают капитальный ремонт.

Четырехподъездный кирпичный дом 1969 года постройки находится на улице Андреевской, 7 корпус 2. Работы здесь начались в августе. По договору ровно через месяц их должны были завершить.

На объекте работала частная организация — ЧРСУП «Гудвикс». Она одна принимала участие в торгах. Цену по результатам торгов организация снизила на 16%, и вышло 392,2 тысячи рублей. Что сделали за это время в квартирах, рассказал журналистам «Минск-Новости» директор ЖКХ Партизанского района Александр Юхно.

«Заменили газопроводы, полотенцесушители, стояки холодного и горячего водоснабжения, канализации с устройством зашивок из гипсокартона в санузлах», — перечислил руководитель предприятия.

В подъездах заменили электрощитки и окна. Одновременно выполнялись работы на кровле, балконах, в подвалах. Фасад покрасили и нанесли защитно-отделочный штукатурный слой.

Напомним, что вопросы капитального ремонта у нас теперь регулируются постановлением Совета министров № 324 от 21 апреля 2016 года. Согласно документу, за счет средств капремонта с прошлого года не меняют поквартирную разводку водоснабжения (трубопроводы), электрику, окна и сантехнику. Это касается и утепления фасада здания. Если, конечно, проектная организация не подтвердит, что там есть продуваемость и сырость, которые нельзя устранить ремонтом самого стыка. Только в этом случае утепление внешних стен делается за государственный счет. На ремонт подъезда теперь тоже скидываются сами жильцы. Какие работы включены в стоимость капремонта, мы писали в начале этого года.

«На ремонт подъезда за свой счет они насчитали космические суммы»

Возле дома на Андреевской встречаем Василия. Он оценивает работу мастеров средне. Ему хочется, чтобы в счет капремонта включали и ремонт подъездов.

Подъезды внешне выглядят плохо — кое-где краска со стен облупилась по всему периметру. В некоторых квартирах не работают звонки, а в некоторых подъездах — домофон.

— На ремонт подъезда они насчитали космические суммы — где-то в районе 80 долларов с квартиры. Лично у меня [в квартире] поменяли стояк и газовую трубу.

По словам Василия, рабочие не оставляли объявления о работах, когда надо было, например, открыть подвалы.

— Лично мой подвал два раза взламывали — был надрез болгаркой.

Жалуется Василий и на то, что рабочие не предупредили о том, что нужно заклеить стекла перед тем, как начали красить фасад дома.

— Уже когда повымазывали все стекла краской — жильцы стали жаловаться малярам, после этого повесили объявление на подъезде.

Мужчина говорит, что и выполняли по факту работы больше, чем месяц. Но обещанных сроков отсутствия воды и газа все же придерживались.

Высказывая претензии, Василий также указывает на водосток у подъезда. Вода по нему не стекает, хотя на улице в это время идет дождь.

— Ну даже посмотрите, как бордюр сделали, вот идет новый, а потом кусок старого. Тоже писали про электрощитки — они заменили только коробки, а сами счетчики остались старые.

«Нам поставили канализационную трубу криво, и она протекала 3 дня»

В одной из квартир на втором этаже нас встречают хозяин квартиры Макар и рабочий. Последний говорит, что сейчас устраняет недоделки после капремонта.

Макар рассказывает, что с сантехническими работами подрядчики справились плохо. Например, в их квартире неровно установили канализационную трубу, поэтому она протекала. Пришлось обращаться несколько раз.

— Только на третий или четвертый раз они поставили трубу ровно, а мы все это время следили, чтобы не затопило соседей. Но, когда нам поставили ее ровно, оказалось, что крепление унитаза находится очень низко. Наш рабочий не хотел браться за это дело, так как не был уверен в своих силах, и нам пришлось нанять этих же рабочих, но уже за деньги. И лишь заплатив им 20 долларов, мы получили желаемый результат.

«Если они хотят нанимать эту компанию, пускай сразу нанимают меня, столько «косяков» я еще не видел! Все переделываю! Там столько брака, я все это перепаивал», — кричит из санузла мастер.

Макар говорит, что на входе в их четвертый подъезд также появились проблемы.

— Раньше, когда были сильные дожди, у нас крыльцо не заливало. Сейчас после дождя там просто огромная лужа. Мы подавали заявку в ЖЭК, но ничего не изменилось. Так и оставили.

Макар отмечает и плюсы капремонта. Например, во дворе поставили детскую площадку, да и работы в целом сделали быстро.

Детская площадка — спонсорская помощь

— Ведь некоторые сидят по полгода без газа и воды. И приятно, что покрасили дом и поставили эти красные щиты на балконы. А так было очень много потрачено нервов на этот ремонт.

«Мы же 25 лет платили для того, чтобы окна поменяли»

Пенсионерка Татьяна живет в однокомнатной квартире на пятом этаже.

— То, что сделали быстро, это, конечно, хорошо. А все остальное сложно оценить, потому что ожидали не этого. Представляете, мы же почти 25 лет платили для того, чтобы окна поменяли. Ну и хотелось бы, чтобы сделали подъезд.

Татьяна говорит, что до работ у нее была аккуратная ванная. Перед выходом на пенсию она сама поставила новые трубы, поэтому ей практически ничего не меняли.

— Я еще выпросила, чтобы мне оставили полотенцесушилку, потому что ставят такую маленькую, а мне же негде сушить белье зимой. И если бы они каждый делали свою работу и уходили — было бы нормально. Но тут было так: одни прибежали, сделали, другие с ревом и матом поломали, сделали другое.

Хозяйка говорит, что была проблема в последовательности работ. Но предъявить претензии рабочим нельзя — ведь постоянно приходят новые. В ванной все работы провели сначала хорошо.

— А когда стали ремонтировать крышу, все, что было аккуратно сделано, покорежилось! Сантехника теперь тоже протекает, хотя у меня все было новое. Сказали, что это не их вопрос.

Татьяна говорит, что стоило бы уделить внимание и подъезду. Подрядчик должен закрасить стены у окон, которые он установил в подъезде. Но если ЖЭС будет делать ремонт в подъезде, то им придется закрашивать работу подрядчиков своей краской.

— У жильцов просто истерика — мы практически 25 лет платили за ремонт, а для нас толком ничего не сделали. Но не могу сказать, что я серьезно на кого-то обиделась, балкон же красивый сделали.

Сосед Татьяны Владимир тоже обращает внимание на то, что подъезд не в лучшем состоянии.

— Вот дом покрасили, а вы видите, что кладка кирпичная просвечивается? Я узнавал у строителей, они положили 7 миллиметров штукатурки на кирпич и покрасили! Кроме того, смету мы не видели, сколько на что заложено.

Владимир говорит, что «косяки» рабочих он переделал сам. Но они были незначительные.