Граф Ла Моль и агент «Моль» 7 Евгений Ихлов

3.11.2017, 8:17

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Путин не сошел с ума, отнюдь.

«Господин прокурор! Сегодня вечером мне передали за верное, что Ла Моль совершил святотатство. В его парижской квартире найдено много предосудительных бумаг и книг. Прошу Вас вызвать председателя суда и как можно скорее дать ему все необходимые сведения по делу о восковой фигурке, пронзенной в сердце, – о преступлении против короля» (А.Дюма, «Королева Марго»).

118 лет назад президент Франции помиловал капитана Альфреда Дрейфуса.

104 года назад присяжные Киевского городского суда оправдали Менахема Менделя Бейлиса.

Оба эти процесса раскололи общество и их следствием было тяжелейшее поражение реакции.

65 лет назад арестом ведущих врачей Кремлевки началось «дело врачей». Это дело - было первым*, вызвавшем в советском обществе настоящую волну помешательства, и оставившее шоковое впечатление, не угасшее по сей день. Дело в том, что обвинению удалось соединить темы обоих упомянутых процессов - шпионаж и порча, архаическое народное восприятие врача как мага (ставшего черным - вредящим) и столь же архаическое восприятие еврея как «оборотня».

Кстати, и тут разрушение обвинения дало первый импульс к десталинизации.

Скоро исполнится 13 лет как тему «кровавого навета» попытались - и весьма успешно - использовать как козырь во внутренней политике.

Речь идет о события декабря 2004 - марта 2005, когда сперва запрос нескольких депутатов в Генпрокуратуру о необходимости проверки на предмет практикования к иудаизме ритуального жертвоприношения, затем поддержка этого запроса обращением цвета махровой реакции («письмо 500»), и потом массовый сбор подписей по приходам и тем общественным кругам, которые в наше время отметились «Матильда-джихадом».

Тогда вовсю бушевал Первый Майдан, который породил откровенную зависть у чахлой демократической оппозиции (до Маршей несогласных было еще два года), и явно было решено напугать либералов «русским фашызмом» - дабы отбить всякое желание добиваться народовластия, чреватого погромом.

Одновременно, Кремль усиленно осуждал антисемитов - ему очень выгодно было разыгрывать «единственного европейца», и иметь репутацию филосемитов - для нападок на украинцев и страны Балтии, якобы ревизующих итоги Второй мировой. Тогда все удалось - 4 ноября 2005 грянул первый день «Нацистского единства» в Люблино, и резонанс получился отменный...

Прошли года... Путин - с подачи «стойкого чуровца» Борисова - поднял тему тайно похищаемых врагами биоматериалов. И понеслось... Расчет, как я понимаю был на то, что уже привычные к разоблачениям «колонн 5+n» и «иностранных агентов» («Голос», «Мемориал», «Левада-центр») и иных «врагов России» (Обама, «Дождь», «Эхо Москвы», Навальный), обыватели при присоединении «биологической темы» уже вздрогнут.

Тем более, что их сознание уже хорошо «разрыхлено» чередованием передач о том, что Земля - плоская и о том, что она - полая (и в ней по туннелям бродят с континента на континент потомки пришельцев - да, все тот же Прокопенко)...

Тема коварного сбора Пентагоном мышечной жидкости для разработки таргетированного биоружия (идеальный сюжет для политического триллера) идеально преломляется в сознании архаическим страхом вудуизма и прочего гримуара. «Ракетами Пентагона» нас уже не запугаешь. А если попробовать - черной магией Пентагона...

Ведь социум, серьезно обсуждающий мирроточение бронзового бюста последнего императора, переварит и магическую атаку... Вот графа Ла Моля и его друга Коконаса казнили за магическое покушение на короля (нашли куколку королевы - знаменитой жены Генриха Наваррского, которую он хотел «присушить», дальняя цель интриги - Наварра)...

Так что новый ход в раздувании антизападной паранойи сделан очень и очень разумно. И это не свидетельство безумия Путина, но, напротив, признак изощренности его ума и необычайной находчивости. Скорее всего, это - профилактика 5 ноября (кто забыл - день рождения Ксении Собчак).

Впрочем, это также и свидетельство исторической обреченности путинизма... Как и те три дела, с рассказа о которых я начал, были признаком политической агонии...

Евгений Ихлов, facebook.com