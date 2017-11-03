«Моя земля – мои правила»: Минчане создали уникальные патриотические футболки 6 3.11.2017, 8:48

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В новой линейке под названием «Дарэчы, беларус» будут и белорусские ученые, и повстанцы Калиновского.

Минский магазин «Дарэчы» разрабатывает патриотические футболки, которые до этого никто в Беларуси не выпускал, сообщает nn.by.

20-летний бизнесмен Вадим Макей вместе с отцом Владимиром под брендом магазина запускают новый проект «Дарэчы, беларус».

Под этим брендом будут выходить интересные футболки с изображениями известных, необычных и ярких личностей белорусского происхождения.

Одним из первых героев, изображение которого поместят на майку, станет ученый Борис Кит.

Остальные имена пока держатся в секрете. Приобрести новые майки себе или в подарок можно будет уже очень скоро: в течение месяца.

«В России много производителей, выпускающих одежду и с Пушкиным, и с Маяковским, и с Есениным — они классно пиарят отечественную культуру. Есть такое и в Польше. У нас в глобальном плане этого никто еще не делал. Так, появлялись какие-то единичные вещи, но мы хотим выйти за эти границы», — рассказывает Вадим.

Новые фирменные футболки «Дарэчы, беларус» будут необычных цветов, а сам принт от дизайнера, имя которого тоже пока держат в тайне, будет очень красочным.

Кроме того, вскоре в магазине появятся собственные байки, посвященные Минску, и футболки для настоящих партизан с лозунгом «Мая зямля — мае правілы». Они уже в производстве.

Одежда с такими принтами скоро появится в магазине

Вадим отмечает, что людям приелись майки с «Погоней» и вышимайки. Покупатели устали от однообразия, поэтому очень классно реагируют именно на новинки. Актуальные принты вроде «1863», который был создан специально к годовщине восстания Калиновского, качественная вышивка и более приятный для тела состав ткани — на это делают ставку в магазине «Дарэчы». Теперь, когда у людей есть выбор, их больше не устраивает просто майка с принтом, они предпочитают индивидуально сшитые вещам, пусть они и стоят немного дороже.

При всем этом цены здесь одни из самых доступных в городе.

Пока новинки еще не появились в продаже, — говорит Вадим, — у нас, как и прежде, можно приобрести вещи и одежду, которые успели стать хитами у белорусов».

Мужские и женские вышиванки из натуральных тканей.

Вещи, которые стали классикой. Всего по 20 рублей.

Дешевые майки для маленьких патриотов с вышивкой: есть варианты с «Погоней» и орнаментом (всего по 15 рублей).

Украшения для девушек и аксессуары, которые подойдут всем.