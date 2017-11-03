Каллаур: В экономике, как в медицине, главное — поставить диагноз 24 3.11.2017, 8:38

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Павел Каллаур

Фото: bdg.by

Глава Нацбанка сравнил экономику с пациентом в приемной у врача.

Председатель правления Нацбанка Павел Каллаур заверил, что Беларусь «продолжит диалог с МВФ». «Именно эта дискуссия профессионалов помогает вырабатывать наиболее приемлемые решения», — сказал он журналистам в кулуарах Кастрычніцкага эканамічнага форуму, пишет tut.by.

«Самое большое достижение у нас, как у медиков, — поставить диагноз», — отметил Каллаур, отвечая на вопрос об итогах трех лет работы главой Нацбанка и 25 лет сотрудничества с МВФ.

«Провести диагностику, оценить глубину и приоритетность проблем — главное. Сперва надо решать проблемы более высокого уровня. Мы часто этого недопонимали, и международная экспертиза помогала. Экономический блок правительства и Нацбанк знает, что делать. Но общество должно быть готово к переменам», — подчеркнул он.

Среди основных проблем он назвал фискальные риски. «Еще три года мы об этой проблеме не говорили. Мы оценили уровень таких рисков — это первоначальная оценка, я еще не буду ее озвучивать. Но в основе минимизации этих рисков — огромная работа по повышению эффективности госпредприятий», — подчеркнул он.

«Вопрос о срочном привлечении финансирования, чрезвычайных кредитах от МВФ не стоит. Мы в них не нуждаемся», — заявил глава Нацбанка.

Каллаур подчеркнул, что ценовая стабильность остается приоритетом Нацбанка, инфляция в 2018 году прогнозируется на уровне 6% плюс-минус один процентный пункт. Ставка рефинансирования в следующем году должна снизиться незначительно, до 10%.