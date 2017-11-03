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В Венесуэле ввели банкноту с пятью нулями

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  • 3.11.2017, 8:51
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На черном рынке за 100 тысяч боливаров уже дают около $2,5.

Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в обращение самой крупной в истории страны купюры — в 100 тысяч боливаров по причине высокой инфляции в государстве. Об этом сообщает газета El Nacional (перевод – 24news.com.ua).

Эта мера поможет «стабилизировать» денежную систему страны, считают власти. На черном рынке за 100 тысяч боливаров уже дают около 2,5 доллара. Между тем по официальному фиксированному курсу один доллар приравнен к 10 боливарам, однако курс этот фактически не действует.

Немногим более года назад самой крупной купюрой в стране была номиналом в 100 боливаров, а в начале 2017 года здесь были запущены в обращение купюры в 500, 5 тысяч и 20 тысяч боливаров.

В сентябре президент Мадуро заявил о намерении создать мировую валюту, которая могла бы послужить альтернативой доллару.

Из-за падения цен на нефть в 2014 году Венесуэла переживает затяжной экономический кризис. По прогнозам МВФ, инфляция в стране в нынешнем году составит 1640 процентов.


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