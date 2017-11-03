«Думаю, Лукашенко попросил: Петр, давай посидим перед камерами» 7 3.11.2017, 9:08

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В вояже правителя Беларуси в ОАЭ нет никакой практической пользы.

«В торгово-экономическом русле сотрудничество очень активное», - об этом во время личной встречи с президентом Украины Петром Порошенко заявил правитель Беларуси.

Встреча состоялась не в Минске и не в Киеве, а в Объединенных Арабских Эмиратах, где Лукашенко находится уже больше недели. Оба руководителя находятся в ОАЭ с рабочими визитами,

Александр Лукашенко совмещает эту «рабочую» поездку с отдыхом.

«Самое высокопоставленное лицо со стороны ОАЭ – министр юстиции. Понятно, что это не тот уровень мероприятия, чтобы лететь туда по работе. Поэтому пока такое впечатление, что здесь больше приятного, чем полезного», – заявил телеканалу «Белсат» политический обозреватель Александр Класковский.

По словам Класковского, «Лукашенко обрадовался, что Порошенко пролетал мимо» и их встреча состоялась.

«Я думаю, что просто попросили: Петр, давай посидим перед камерами. Ведь, судя по отчетам, беседа была очень поверхностная и скорее для галочки», – полагает гость программы «Гарачы каментар» на «Белсате».