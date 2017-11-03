Какой внедорожник пригнать из Европы: дизель или бензин? 18 3.11.2017, 9:17

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На эту тему написано так много, что пора сделать выводы.

"Задумываюсь об одном из вариантов приобретения пригоняемых из Европы Nissan Qashqai со знаменитым "одноразовым" движком 1.5 dCi. В принципе вопрос изучил более-менее, но прочитал, что вы можете рассматривать подобные муки выбора в виде статей и, так сказать, суммировать известные, а может, для кого и неизвестные факты... Хотелось бы определиться: рискнуть с дизелем или в случае с Qashqai остановиться на бензиновой версии?", - написал читатель издания abw.by.

"Собственно что говорить и писать, если все уже написано до нас? О "знаменитом" турбодизеле К9К и применяемых на нем системах непосредственного впрыска топлива Common Rail рассказывали много и подробно", - рассуждает издание.

Какие из всего этого можно сделать выводы? К моменту окончания выпуска первого поколения Nissan Qashqai версия 1.5 dCi предлагалась только в самой мощной модификации - 110 л.с., а это значит, что наверняка будет автомобиль с топливной системой производства Siemens/Continental. Кстати, плюсом является и то, что самые мощные версии оснащались 6-ступенчатой механической КП, которая продемонстрировала свою выносливость. В отличие от 5-ступенчатой, которая и сама оказалась довольно слабой, и сцепление в паре с ней имело до смешного малый ресурс 50-60 тысяч км.

Этот же двигатель предлагался и для второго поколения Nissan Qashqai наряду с более надежным 1,6-литровым dCi мощностью 130 л.с. Но поскольку он имеет не "проходной" объем, на наш рынок, как вы правильно подметили, пригоняют только полуторалитровые Qashqai.

Стоит ли рисковать, выбирая свежепригнанный Qashqai с K9K, или имеет смысл попытаться найти здесь не менее "живой" автомобиль с другим мотором? Шансы - 50:50. С одной стороны, и здесь уже довольно часто встречаются автомобили, по которым утверждается: "Один хозяин, покупался новым у дилера". Хотя в большинстве случаев это автомобили с менее капризными, но более "прожорливыми" моторами, зато у них действительно "родной" пробег, всю историю можно узнать у дилера, где автомобиль обслуживался с нуля.

С другой стороны, отследить историю автомобиля, пригнанного из Европы, дилер тоже теоретически может. Но даже если подтвердится оригинальный пробег, где гарантия, что с того момента, как машина была снята с обслуживания у дилера, скажем, в Мюнхене, она по пути сюда пару-тройку месяцев не ремонтировалась на стапеле после серьезной аварии где-нибудь в Польше?

Поэтому наш совет: выбирать исходя из состояния конкретного экземпляра, а не по модификации мотора. Да, у дизеля K9K хватает проблем, но если пробег небольшой и за машиной следить, не экономя на маслах и "расходниках", то несколько ближайших лет он будет служить верой и правдой. Заботливые владельцы наезжают 200-250 тыс. км без проблем, и если пригнанный из Европы Qashqai действительно пока прошел только 80-100 тысяч, есть все шансы купить по-настоящему экономичный и недорогой в содержании автомобиль.

Однако если пробег традиционно скручен, а ресурс основных проблемных узлов уже "на подходе", то экономию от эксплуатации турбодизельного Qashqai прочувствовать вам вряд ли удастся: в статьях, ссылки на которые мы дали в начале материала, перечислены основные проблемы и примерная стоимость их устранения. Поэтому при всех за и против с "рисковым" турбодизелем, наверное, имеет смысл связываться только при условии, что пробег у автомобиля небольшой и действительно оригинальный. Во всех остальных случаях проще выбирать из других модификаций, но не с вариатором, естественно, потому что у него тоже нюансов хватает.

Пульс цен

В базе бесплатных объявлений на ABW.BY Nissan Qashqai представлен к продаже в количестве более 317 экземпляров по цене от $6985 до $32.382.