Школьная задачка о вазе, которую решит не каждый взрослый 20 3.11.2017, 9:39

7,106

Однажды миссис Смит, мама Питера, Пола и Патрика, услышала в гостиной звук разбившегося стекла.

Забежав в комнату, она увидела, что ее любимая ваза превратилась во множество осколков, посреди которых лежал футбольный мяч. Она спросила сыновей, что случилось, и каждый из них рассказал свою версию событий, пишет adme.ru.

Питер

Питер сказал маме, что Пол не бил по мячу. Кроме того, он точно знает, что это сделал Патрик.

Пол

Пол сказал, что Патрик не виноват. И добавил, что он сам еще не сделал домашнее задание.

Патрик

Патрик сказал, что вазу разбил Пол. Он знает это потому, что Питер точно не играл дома в футбол.

Кто разбил вазу?

Мама рассердилась на мальчиков и сказала, что была уверена в том, что они будут сваливать вину друг на друга. Как ей узнать, кто из них разбил вазу, если известно, что:

Один мальчик солгал в обоих своих высказываниях.

Два мальчика сказали всю правду в обоих заявлениях.

Ответ нарисован на обратной стороне картинки. Однако попробуйте сначала сами ответить на вопрос, а затем проверьте, правильно ли вы вычислили «преступника».

Ответ Charter97.org опубликует в комментариях позже, предоставив читателям возможность самим разобраться в ситуации.