The National Interest: Что позволит американским истребителям превзойти соперников из РФ и Китая 1 3.11.2017, 9:54

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После этой модернизации F-35 российские и китайские самолеты не смогут с ним конкурировать.

По словам высокопоставленных сотрудников Военно-воздушных сил США, их специалисты активно занимаются разработкой и интегрированием нового программного обеспечения для расширения возможностей системы обработки и хранения данных о существующих угрозах (mission data files). Все это позволит находящимся в настоящее время на вооружении истребителям F-35 лучше определять конкретные угрозы, пишет The National Interest (перевод – inosmi.ru).

ВВС США ускоряют разработку специальной высокотехнологичной бортовой базы данных для истребителей F-35, содержащей сведения в вероятных угрозах. По словам руководства ВВС, это программное обеспечение разрабатывается для более точной идентификации вражеских самолетов, действующих в различных по степени риска регионах планеты, — речь идет, к примеру, о китайском J-20 с технологией стелс, или о российском истребителе 5-го поколения ПАК ФА.

База данных о существующих угрозах представляет собой большую бортовую информационную систему, в которой содержатся данные о географии, воздушном пространстве и потенциальных угрозах в тех зонах, куда истребители F-35 могут быть направлены для выполнения боевых заданий, сообщили представители американских военно-воздушных сил.

Это устройство для обработки и хранения данных о вероятных угрозах состоит из «железа» и «софта», и, по сути, оно представляет собой базу данных, содержащую информацию об известных угрозах и дружественных самолетах в конкретных районах земного шара. Работа над созданием этой системы ведется в лаборатории по программированию военно-воздушной базы Эглин (Eglin Air Force Base), штат Флорида. Система с данными о вероятных угрозах будет работать вместе с датчиками предупреждения о радиолокационном облучении (Radar Warning Receiver), в задачу которых входит обнаружение и идентификация приближающихся враждебных угроз и средств поражения.

По словам высокопоставленных сотрудников Военно-воздушных сил США, их специалисты активно занимаются разработкой и интегрированием нового программного обеспечения для расширения возможностей системы обработки и хранения данных о существующих угрозах (mission data files). Все это позволит находящимся в настоящее время на вооружении истребителям F-35 лучше определять конкретные угрозы.

В то время как работа в лаборатории военно-воздушной базы Эглин идет успешно, интеграция системы с данными о существующих угрозах для истребителей F-35 несколько отстает от запланированного графика, что и стало причиной предпринимаемых усилий для ускорения этого процесса с таким расчетом, чтобы уже находящиеся на вооружении истребители получили самую полную базу данных о существующих угрозах. Первые варианты этой системы будут установлены на тренировочных F-35. «Если в этой библиотеке угроз ничего нет, то пилот истребителя не будет иметь точного представления о тех угрозах, с которыми он может столкнуться», — отметил один высокопоставленный офицер ВВС.

База данных о вероятных угрозах включает в себя самую разнообразную информацию, в том числе сведения о коммерческих полетах, а также конкретные данные о российских и китайских истребителях. Так, например, система с данными о возможных угрозах позволит пилоту быстро идентифицировать российский МиГ-29, если он будет обнаружен расположенными на борту F-35 соответствующими приборами.

Система с данными о возможных угрозах была разработана таким образом, чтобы ее можно было пополнять по мере поступления дополнительных данных об угрозах и новой разведывательной информации.

В целом ВВС США разрабатывают 12 различных баз данных такого рода для 12 различных географических зон, подчеркивают сотрудники военно-воздушного ведомства.

Петля «наблюдение — ориентация — решение — действие»

Смысл создания баз данных о существующих угрозах состоит в том, чтобы предоставить пилотам истребителей F-35 возможность обнаруживать и уничтожать вражеские самолеты задолго до предполагаемого воздушного боя.

Это можно объяснить с помощью хорошо известной стратегической концепции ВВС, впервые представленной теоретиком и пилотом полковником Джоном Бойдом (John Boyd). Она получила название «Петля OODA» — Наблюдение — Ориентация — Решение — Действие (Observe, Orient, Decide and Act). Идея состоит в том, чтобы быстро завершить процесс обработки данных и быстро принять решение в условиях воздушного поединка. Задача состоит в том, чтобы вклиниться в процесс принятия решений противником, предвосхитить его действия и уничтожить его до того, как он сможет уничтожить тебя.

Истребитель F-35 оснащен датчиками дальнего обнаружения, а также технологиями слияния данных (data fusion technologies), и поэтому он, будучи истребителем 5-го поколения, в состоянии завершить петлю OODA значительно быстрее, чем его потенциальные противники. Такого мнения придерживаются защитники истребителя F-35.