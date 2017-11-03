Фото и путешествия: Счастливый белорус превратил хобби в работу 3.11.2017, 10:06

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В детстве любимой книгой Юрия Бирюкова был «Атлас мира».

Юрий Бирюков с детства увлекался путешествиями и фотографией. Сегодня он работает проводником туристов в экзотических турах и развивает собственные фотокурсы. Юрий рассказал «Про бизнес», как ему удалось сделать профессией сразу два своих хобби и о том, с какими сложностями приходится сталкиваться.

Любимая книжка детства — «Атлас мира»

Я получил образование инженера-электрика, но по этой специальности никогда не работал. Сейчас я веду фотокурсы и работаю проводником для групп туристов в Индии, Непале, Китае, других странах Азии, а также в Африке и Латинской Америке.

Еще во время учебы в институте я почувствовал, что работа инженера мне неинтересна. Моими профессиями стали два моих хобби — фотография и путешествия. Путешествия я люблю с детства, с тех пор, когда родители брали меня в Крым и предгорья Кавказа. Когда я был ребенком, моей любимой книжкой был «Атлас мира», я ее рассматривал, переписывал, делал пометки, знал все высочайшие вершины мира, самые длинные реки, учил названия стран и городов.

Моя первая работа, которая определила вектор в жизни, была на гомельской Областной станции юных туристов. Это был один из тех моментов, когда думаешь о том, что есть судьба и предназначение. Я шел по городу, увидел станцию, зашел спросить, нет ли у них работы.

Они говорят — как раз освободились место методиста, инструктора по туризму и преподавателя фотокружка, мы вас возьмем, если докажете, что у вас есть какой-то опыт в этих вопросах.

В это время я смотрю в окно и вижу, что идет очень известный в городе альпинист, с которым мы недавно вместе были на Кавказе, где я прошел курс по альпинизму и скалолазанию. Я окликнул его, и он подтвердил, что знает меня, и у меня действительно есть опыт и практика.

Таких забавных ситуаций было много на самом деле. С фотокурсами получилось так же: на улице я встретил человека, который был на моей фотовыставке, и он попросил обучить его фотографии. Я очень удивился и сказал, что готов провести курсы, если он найдет еще несколько человек в группу. И это получилось. Собралась одна группа, потом вторая, и вот уже десять лет я веду в Гомеле фотокурсы, которые стали известными в городе.

Точно так же получилось с работой проводником. Десять лет назад я подсобрал денег и впервые отправился в Непал, Индию, Тибет. К этому времени я уже объездил Россию, Украину, Европу, у меня был опыт горных походов. А вот в экзотических странах был впервые. Обстоятельства сложились так, что мой друг детства, которого я не видел лет десять, узнал, что я в Непале, приехал ко мне, а после порекомендовал меня в московский клуб путешественников. Так я начал водить группы.

Проводник — это не просто гид, это лидер

Я вижу, сколько людей хотят быть проводниками. Эта профессия очень привлекательна: со стороны, наверное, кажется, что это что-то легкое и романтичное. Но справляются с такой работой далеко не все. Чтобы быть проводником, нужны определенные качества характера.

Проводнику надо исполнять роль гида, быть источником информации: часто в группах бывают люди, которым хочется побольше узнать об истории и культуре. Для этого нужно иметь энциклопедические знания о стране. Но и этого мало. Проводник в первую очередь должен быть лидером, иметь авторитет и умение решать любые вопросы, которые возникают, включая психологические.

Группы бывают разные, случается непонимание и недопонимание. Если раньше люди ездили по турпутевкам в Турцию и Египет, они ожидают в горах, например, в Гималаях — в Индии или Непале, — того же уровня комфорта, к которому они привыкли. Но в местах, куда мы ездим, мало гостиниц. Часто приходится ночевать в горных приютах, а иногда — и в спальниках с палатками. Я всегда предупреждаю, если планируются такие ночевки, но все равно часто оказывается, что люди не готовы к этому. В Африке или Индии, как ты ни планируй, всегда возникают форс-мажорные ситуации. Там люди вечно опаздывают, они не ответственны. Это непривычно для тех, кто привык ездить только по турпутевкам. Отдых, в который могут вмешаться обстоятельства — совсем другой.

Я думаю, люди отправляются в такие путешествия, если хотят чего-то нового, более интересного. Кто-то правильно, адекватно оценивал свои силы, кто-то нет. Приходится быть для туристов и мамой и папой, другом и лидером.

И очень важно не давать развиваться конфликтным ситуациям. Трудно бывает, например, с туристами, которые очень любят алкоголь. Я не имею ничего против небольших доз, но есть люди, которые реально сидят на алкоголе, постоянно его ищут, и из-за этого могут возникнуть проблемы. В результате и им сложно путешествовать, и с ними сложно путешествовать. Еще одна непростая категория туристов — это вечные пессимисты, которым все плохо: люди, страна, гостиницы, фото. Таких людей обычно сама группа ставит на место.

Бывает, что уже на месте возникает непонимание по ценам и уровню комфорта, хотя все условия мы оговариваем заранее. Иногда это происходит из-за непонимания специфики поездки и страны. Например, гостиницы того же уровня, что в Индии стоят 20 долларов, в африканской стране будут стоить 50 долларов и более.

Конечно, в Африке можно получить все очень дешево, но только в случае, если вы можете жить как африканец.

Бюджетного уровня бэкпэкпекерских гостиниц, где человек с рюкзаком может получить ночлег за скромные деньги, в Африке очень мало. Там подразумевается, что каждый белый человек — это человек с кошельком. Любые услуги, сафари, походы там стоят несоразмерно больше, чем в других регионах. При восхождении на Килиманджаро только разрешение на вход в национальный парк на одного человека стоит 700 долларов.

Люди со страхами лишены возможности развиваться

В горячие точки мы стараемся не ездить, а в целом уровень опасности не больше, чем у нас. В Беларуси тоже можно попасть под машину. Да, в горах может возникнуть горная болезнь, но ее можно избежать при правильной организации, правильном ритме восхождения, отказе на высоте от слишком быстрой ходьбы, бега и алкоголя. Мы следим, где происходят камнепады и лавины, и стараемся их избегать. Проблем за эти годы не было. Максимум случалось, что человек подвернул ногу или произошло пищевое отравление.

Отравлений, к сожалению, избежать невозможно. В Индии, например, научились подделывать бутилированную воду, и даже покупая воду в магазине, нельзя быть уверенным, что она чистая. Существует немало схем, как развести туристов. С этим связана одна из самых неприятных ситуаций, с которыми мы столкнулись в Африке: группу европейцев зовут в гости или в ресторан и подмешивают что-то в еду. В результате у всей группы слабость, недомогание, кишечное расстройство. Хозяева рекомендуют обратиться к ближайшему доктору, и тот потом делится с ними деньгами. Эту схему придумали в Индии, а теперь она распространилась и в Африке.

В Африке летают мухи цеце, можно подхватить сонную болезнь или малярию, особенно во влажных регионах. Поэтому нужно принимать профилактические меры. В африканские страны рекомендуется делать чуть ли не десять прививок. Я считаю, что это перебор. Сам я делал прививку только от желтой лихорадки, потому что в некоторые страны без нее просто не пускают. Участникам я рекомендую делать прививки, но не настаиваю: прививка и страховка — это личное дело. От малярии прививок нет, таблетки от нее мы покупаем и пьем регулярно. Остальные болезни редкие, и каждый сам для себя решает этот вопрос.

Да, потенциально в путешествиях существуют опасности, и всего предусмотреть нельзя. Но на эту тему есть немало поговорок: «волков бояться — в лес не ходить», «у страха глаза велики», «кто не рискует, тот не пьет шампанского». Люди, у которых много страхов, лишаются возможности развиваться и познавать мир.

Поездки — это лучший психологический тренинг, лучшее вложение денег, на мой взгляд. Жизнь меняется, происходит приобщение к другим культурам, начинаешь понимать, что весь мир, все люди — одна большая семья. После путешествий туристы поднимаются на новую ступень внутренней свободы.

В путешествиях у людей пробуждаются не только лучшие, но и худшие качества — и это тоже своего рода развитие.

Живя в комфортном мире, мы не знаем себя. Новые места, новые встречи воздействуют на все органы чувств. Человек за день испытывает больше ощущений, чем за месяц дома. Активизируется и хорошее, и плохое. Это тот момент, когда человек постигает себя и других.

Иногда в качестве эксперимента я предлагаю туристам попробовать себя в экстремальных условиях. Однажды в Малайзии я предложил пересечь остров по девственным джунглям. Нужно было пройти всего два километра, люди согласились с радостью. А в джунглях — скорпионы, змеи с деревьев свисают, сотни пиявок, которые залазят под одежду. Потом тропа и вовсе закончилась, пришлось лезть по камням и хвататься за колючие стволы деревьев. Возникли страхи, недовольство. Но стоило снова выйти на берег, как все страхи спали — и осталось яркое воспоминание на всю жизнь. Подобная ситуация была в Африке: мы поднимались на священный вулкан народа масаев. Это был крутой подъем по застывшей лаве. Некоторые сразу сошли, другие дошли до кратера. Бывает, люди в таких ситуациях плачут или ругаются, а потом говорят, что это был самый яркий и интересный опыт в жизни.

Я готовлюсь к каждой поездке — изучаю интернет, путеводители, в том числе на английском языке, смотрю фильмы про эти страны.

Хоть я владею английским не в совершенстве, этого достаточно, чтобы изъясняться и читать путеводители. Есть места, где английского не знают — это, например, китайская глубинка и испаноязычные страны. Но я считаю, что языковая проблема надуманна, объясниться можно везде. Во-первых, очень много интернациональных слов. Такие простые потребности как поесть или найти гостиницу, можно объяснить жестами и мимикой. Люди понимают — и дорогу покажут, и есть приготовят.

В большинстве случаев к туристам относятся доброжелательно, обычно я не чувствовал опасности в путешествиях. Наверное, просто в каждой стране есть личности маргинальные и агрессивные, обкуренные или пьяные, которые могут создать проблемы, есть криминал, особенно по ночам. Но все это единичные случаи.

Главные инвестиции — это опыт

Стоимость поездки обычно формируется из авиаперелета, оплаты гостиниц, трансферов, еще я часто беру в аренду машины, также необходимо оплачивать экскурсии в национальные парки и услуги местных гидов. Самые бюджетные поездки из тех, что я организую — это Индия, Непал, там можно уложиться в одну тысячу долларов без учета питания. Поездка в Африку на сафари более дорогостоящая — ее стоимость может приближаться к 2 тысячам долларов. Примерно тот же уровень цен, в пределах 1,5−2 тысяч долларов, на поездки в Южную Америку. Обычно я организую пять-шесть поездок за год, могу поработать с несколькими группами за одну поездку.

В стоимость тура включаю наценку за свои услуги, и ее размер зависит от количества моей работы. В месяц выходит порядка от $ 1 тыс. Я организую поездки двух типов.

Первый: еду первый раз на разведку в новый регион. В такие путешествия со мной едут люди, которые путешествовали со мной не один раз, они не связаны с комфортом, готовы ездить автостопом и спокойно относятся к тому, что не знают, где им предстоит ночевать. Разведка есть разведка. Это поездки не для всех, а только для тех, кто любит приключения. Наценка в таких поездках небольшая, и иногда с такими группами я даже не полностью окупаю свои расходы на путешествие.

В местах, где я бывал много раз, заработок больше, потому что с обычными туристическими группами у меня больше организаторской работы — я бронирую гостиницы, микроавтобусы, организую экскурсии, мне хорошо известен маршрут.

Главные мои вложения в дело — это опыт. Нельзя водить группы и не быть при этом самому опытным, заядлым и увлеченным путешественником. Я совершал горные восхождения, я знаю, как вести себя в горах. Чаще всего прежде чем везти людей в страну, сначала я еду туда сам, изучаю страну, ее возможности, смотрю где можно арендовать транспорт, где переночевать, какие-то контакты налаживаю.

Вложения в снаряжение незначительны, каждый ездит со своими личными вещами.

Наверное, я не очень хороший бизнесмен: я не вкладываю деньги в рекламу и не занимаюсь ею серьезно. Люди сами приходят ко мне, все происходит как бы само собой. В Беларуси не так много людей, которые организуют такие поездки. А тех, кто совмещает эту работу с профессиональной тревэл-фотографией и обучением фотографии во время путешествий, буквально по пальцам пересчитать можно. Обо мне туристы узнают через сайт и соцсети, а также на фотовыставках. Возможно, если бы я умел все это правильно организовать, ко мне приходило бы больше людей. Но наверное, у каждого свой уровень запросов.

Если у меня было больше туристов, я мог бы зарабатывать больше, ездить чаще, но с другой стороны, это больший уровень ответственности и сложностей.

Что касается обучения фотографии: я организовал в Гомеле шестимесячные курсы с двумя занятиями в неделю, каждое занятие стоит 12 рублей. Первые три месяца — базовый курс для начинающих по технике съемки, следующие три месяца — художественная съемка для более подготовленных людей. Обычно я веду несколько групп параллельно: в городе меня хорошо знают, поэтому работает сарафанное радио. Кроме того, информацию о курсах я размещаю на своем сайте и в группе ВКонтакте.

Очень часто я знакомлюсь с потенциальными клиентами во время своих выступлений с рассказами о путешествиях. Людям нравится слушать об этом, особенно если рассказ сопровождается хорошими фото, ведь все они мечтают о путешествиях. Почему? Потому что путешествия удовлетворяют базовые глубинные потребности человека — это поиск свободы, стремление к познанию мира и познанию себя в этом мире.