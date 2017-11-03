«Письмо счастья» из ГАИ подвело жителя Логойщины 11 3.11.2017, 10:19

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Детективная история произошла на одной из дорог Логойского района.

На одной из дорог Логойского района оперативники остановили легковой автомобиль, в котором, по оперативной информации, ехали люди, причастные к незаконному обороту марихуаны.

В автомобиле оказались ранее судимые жители Логойщины. В момент задержания они находились под воздействием наркотика. При обыске подозреваемых были найдены курительная трубка и свертки с марихуаной.

Как сообщает УВД Миноблисполкома, один из задержанных наотрез оказывался признавать свою причастность к незаконному обороту наркотика, утверждал, что сверток ему подбросили, а сам он понятия не имеет, что происходит. Однако оплошность мужчины состояла в том, что курительное вещество оказалось завернутым в постановление о превышении скорости на имя его матери.

Дальше оперативники размотали клубок и вышли на производителей. Нелегальный бизнес затеяла супружеская пара. 34-летний логойчанин и его 26-летняя жена организовали целое производство по выращиванию, изготовлению и распространению наркотика.