После Путина 3 Алексей Мельников

3.11.2017, 10:29

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Алексей Мельников

Ради чего нужна была эта 17-летняя суета?

Зачем было это правление В.В. Путина? Что дало оно большинству людей? Не родственникам и друзьям, а большинству? Для чего нужен был Крым? Война с Украиной? Абхазия? Южная Осетия? Приднестровье? Сирия? Деньги на войну? Жертвы? Госкомпании?

Какие теперь у нашей страны перспективы?

Все, что страна получила от роста цен на нефть, пришло бы в страну и без В.В. Путина и его «капитализма закадычных друзей». И даже больше, если бы они не мешали частному бизнесу. Примеры того, что было создано до них, вопреки им, об этом говорят ясно.

Потеряны у начальства все ориентиры. Люди тоже ничего не понимают.

Все перепуталось, слепилось, смешалось с обманом и самообманом. Реальности уже и не видно.

Ясно только одно желание у высшего начальства – сидеть «до конца», иначе – «все отнимут».

А у вас какие перспективы – большинство?

В стране, загнанной под санкции. Бедной, бедной и еще раз бедной при вопиющей роскоши верхушки? Радоваться прибавке к пенсии в 500 рублей? Скользить в сателлиты к Китаю? Союзничать с Ираном? Поставлять мясо баранов в Саудовскую Аравию?

Начальство и его пропаганда все толкуют о внешних и внутренних угрозах. Все ищут врагов. Суетятся с ответными мерами. Блокируют, запрещают, создают отряды.

Но, по существу, поиски врагов тщетны по той причине, что разложение и смерть живут в самом ищущем, озлобленном на изгнание из современного мира, политико-экономическом организме.

Что дадут доспехи и меч тому, кто болен чумой?

Ничего в этой системе не осталось живого. Даже зубатого стимула к обогащению. Лениво кусают бюджетный кусок желтыми от старости зубами. И так достанется. Лень переваривать.

Осеннее поле. Опускается ночь. Снег уже прикрыл побитую, пораженную мором рать. Торчат ржавеющие копья с черно-рыжими значками. Ветер рвет полотно кривого шатра. Ни души.

Солнце ушло. Оно вернется завтра. Покатится гигантским, недоступным, равнодушным полукругом от края до края Земли. Скользнет лучами по тому, что мертво, оставит его в мире тьмы. Навсегда.

Алексей Мельников