«Видимо, Коля не справляется с учебой - уравняем школы и гимназии!» 18 3.11.2017, 10:46

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Что стоит за новой реформой министерства образования?

От новшеств, которые практически каждый месяц появляются в нашей системе образования в последние пару лет, уже устали и учителя, и ученики, и их родители. Движений много, а есть ли толк?

Вспомнить хотя бы новость о начале учебных занятий в 9 утра. Многие школы и гимназии к ужасу большинства родителей поспешили воплотить в жизнь инициированную президентом идею. В результате в начале сентября в школах творилось что-то невообразимое. В одних учреждениях образования дети просто занимались своими делами под присмотром учителя до начала уроков, а в одной из школ Борисова родителям учеников и вовсе предложили платные продленки по утрам, пишет vkurier.by.

Тогда министр образования «очень удивился», что такое происходит и обещал разобраться с ситуацией. К счастью, ряд витебских школ, в том числе и благодаря родителям, которые писали письма во всевозможные инстанции и звонили на горячие линии, начали свои свою работу в 8.15 утра. Но остались и те, где занятия стартуют с 9.00.

И вот не заставило себя ждать еще одно нововведение: экзамены при поступлении в 5-ые классы гимназии могут отменить, а попадать в эти учреждения образования с 1 по 9 класс дети будут по прописке. При этом гимназии планируется приравнять в программах к базовым школам до 9 класса включительно. И лишь в 10 класс экзамены придется сдавать, и программы там будут отличаться от школ.

Как относятся к такой идее родители и учитель из Витебска?

Светлана, мама ученика 4 класса витебской гимназии:

«Лично меня смущает не то, что отменят экзамены, а то, что гимназии фактически уравняют со школами. Есть умные дети, которые успешно усваивают программу и показывают более высокие результаты. Почему у них хотят отнять возможность учиться на повышенном уровне? По прописке мы относимся к школе, в которую идти учиться не хотим. Потому, если все-таки будет принято, что в гимназию будут брать детей только с пропиской, будем подыскивать другие варианты. Жаль, конечно, у меня дочь эту гимназию окончила. Я считаю, что правильнее было бы дать возможность всем школам, которые захотят, иметь профили, как это было до 2008 года».

Еще более категорична Екатерина, дочь которой учится в 6 классе гимназии. По мнению женщины, нововведение поможет заработать репетиторам:

«Это полный бред. Если за 9 классов ученикам не дадут хорошую базу, то в 10 и 11 классах исправлять что-либо будет уже поздно. Думаю, это нововведение поспособствует увеличению числа ребят, занимающихся у репетиторов. Если раньше некоторые ученики могли после гимназии поступить в нормальный вуз сами, то теперь только с репетиторами. Так что, родители, готовьте кошельки. Нас лишают выбора во всем. Коля не высыпается? Школы работают с 9 утра. Теперь, видимо, Коля не справляется с учебой. Давайте уравняем программы школы и гимназий!».

Татьяна, мама ученицы 2 класса витебской гимназии, говорит о том, что, благодаря этой реформе, в Беларуси вновь будут продавать прописки:

«По прописке мы относимся не к гимназии, но очень хотим здесь учиться. Я считаю, что в гимназии другой уровень знаний и культуры. Во-первых, здесь очень хорошие учителя. А во-вторых, в гимназии меньше хулиганов, двоечников, детей, ругающихся матом, которые могут подавать не самый лучший пример одноклассникам. В такой атмосфере даже самым способным ученикам невозможно учиться. Кстати, в нашем классе из 30 учеников максимум треть попали в гимназию по прописке, остальные приезжают сюда из разных районов города. Если зайдет речь о том, что нужна прописка, будем искать. Несколько лет назад многие зарабатывали тем, что продавали прописки по нужным адресам. Видимо, скоро мы опять к этому вернемся».

Не согласна с планируемыми изменениями и Анастасия, мама ученика 4 класса и ученицы 9 класса витебской гимназии:

«Я, мягко говоря, в шоке. Сын перед каникулами пришел домой с гимназии и рассказал, что им сообщили, что скорее всего будут набирать в пятый класс по среднему баллу. А это еще хуже чем экзамены. А дочке как? Мало того, что в пятый класс экзамены сдавала, так теперь еще и в десятый придется?!»

При этом есть среди витеблян и те, кто этому нововведению только рад:

«Мой сын учится сейчас в третьем классе гимназии №7, которая находится прямо у нас во дворе, – рассказала Елена. – Не могу сказать, что успевает очень хорошо, потому, конечно, я очень переживала, что по экзаменам в пятый класс не пройдем. Если в гимназию будут брать по прописке – замечательно. Мы сможем и дальше учиться у хороших учителей в пяти минутах от дома, а не отправлять сына на учебу черт знает куда. В целом, я считаю, что двух-трех гимназий в городе более чем достаточно. Пусть там и учатся одаренные дети, а остальным дайте одинаковые возможности».

Согласна с Еленой и Алина, мама третьеклассника одной из обычных школ города:

«Я считаю, что это будет хорошо. Многие дети идут в гимназию не потому, что хотят сами, а из-за амбиций родителей. А так и хорошие учителя не будут уходить в гимназии, и детей не будут мучить дополнительными нагрузками с первого класса. А к десятому классу это будет как раз осознанный выбор, сделанный самим ребенком, а не его родителями. А то возвели гимназии на элитарный уровень, репетиторов нанимают, чтобы только поступить. А надо ли это?».

Интересно, а что думают об этом возможном новшестве учителя?

Ольга, учитель одной из витебских гимназий:

«Мы пока работаем в режиме ожидания. Если все, что планируется, будет претворено в жизнь, тогда и будем решать, что делать, в первую очередь, куда девать учеников. В начальную школу мы всегда набираем много детей, чтобы потом их отсеять с помощью экзаменов. Материальная база школы, количество кабинетов и учителей не позволяет сделать много пятых классов. На педсовете обсуждали, что, возможно, придется некоторые параллели переводить на вторую смену целиком. Не выгонять же способных детей, оставляя только тех, кто по прописке».