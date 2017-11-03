«Боровлянское сопротивление» заставило Миноблисполком пойти на уступки 16 3.11.2017, 11:26

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Фото: svaboda.org

Инициативная группа жителей поселка Боровляны изложила чиновникам свои требования.

Инициативная группа жителей Боровлян, протестующих против необоснованной вырубки векового леса и застройки освободившейся территории административными объектами, добилась аудиенции у председателя Минского облисполкома Анатолия Исаченко, передает «Радыё Свабода».

Стадион - в деревню, модернизацию — прекратить

Во встрече с главой областной вертикали принимали участие заместитель председателя исполкома Сергей Невмержицкий, начальник отдела по работе с обращениями граждан и юридических лиц Оксана Таранда, «депутат» «палаты представителей» Валентина Курсевич, главный архитектор Минской области Вадим Николаенко. От инициативной группы - Иван Войтович, Дмитрий Климко, Александр Росс-Анашенков.

Представители общественности изложили свои требования - и, как говорит Иван Войтович, многие из них были услышаны. В частности, Анатолий Исаченко пообещал принять следующие решения:

- Отменить вырубку леса в районе Центра детской онкологии, гематологии и иммунологии.

- Стадион, который планировался в лесу, переместить в Лесковку, где любители и раньше играли в футбол.

- Отменить износ и модернизацию усадебной застройки по улице Первомайской в Боровлянах.

- Не размещать коммерческие многоквартирные жилые дома в Боровлянах.

- Отменить на уровне Комитета архитектуры и строительства решения по модернизации усадебной застройки в поселке Опытный.

Бараўляны супраць высечкі лесу

Анатолий Исаченко якобы согласился с аргументами, что назрела необходимость соорудить второй корпус для перегруженной 1-й Боровлянской школы и рассмотреть альтернативные площадки для детских садов в шаговой доступности для жителей района «Зеленый Бор»; пообещал, что решит проблему опасных улиц, которые превратились в «магистральные дороги»; обеспечит возможность ознакомиться с техническим заданием по проектировании Генерального плана Боровлян.

Лес - оставить, поле — задействовать

При этом с некоторыми пунктами члены инициативной группы согласиться не могут. В частности, настаивают, что вырубать почти 5 гектаров леса для административных нужд неприемлемо, а в качестве запасного варианта предлагают задействовать свободное поле. Здесь вполне могут разместиться детский сад, школа, поликлиника, центр детского творчества, физкультурно-оздоровительный комплекс, музыкальная школа.

Власти утверждают, что можно построить школу и сад так, что лес сохранится. Однако в предложении «Минскпроекта» прописано, что от него останется не более 10%.

Еще одна проблема - запроектирована улица, которая соединит магистраль М2 (Минск - Национальный аэропорт) с М3 (Минск - Витебск). Такая улица станет транзитной, проляжет через усадебную застройку и отрежет поселок Опытный от леса. Пока жителям обещают поставить дорогу в резерв с категорией «малой загруженности». Однако пример улицы Аграрной, которую тоже обещали сделать тихой - а вышло наоборот, мешает поверить таким обещаниям.

Дрэвы пад высечку

В предложении активистов Боровляны остаются зелеными, жилье возводится только для очередников, большее внимание уделяется экономическому аспекту.

Да, есть идея рассматривать район как площадку для формирования медицинского кластера. В Беларуси немного мест, в которых природные и экологические выгоды сочетаются с присутствием ведущих медучреждений. Имея наработанный авторитет на международном уровне, следует сделать Боровляны привлекательными для инвестиций и наращивания экспорта высокотехнологических услуг.

Нет - спальному району, да — инвестициям

Инициативная группа предложила включить Боровляны в программу инновационного развития страны на 2016-2020 годы. Правда, председателя Миноблисполкома это не заинтересовало. Активисты же считают, что превращение пригорода в очередной спальный район столицы не принесет обществу пользы в долгосрочной перспективе, а удобный момент будет упущен.

Раз-пораз каля лесу зьяўляецца спэцтэхніка

По мнению членов инициативной группы, вот что нужно сделать ради будущего Боровлян:

- Сохранить уникальную природу и окружающую среду.

- Сделать район более удобным для жизни, обеспечив население необходимой инфраструктурой.

- Решить жилищные проблемы для тех, кто в этом нуждается.

- Создать ореол привлекательности не только для белорусов, которые получают здесь медицинскую помощь, но и для гостей страны.

Инициативная группа граждан выражает интересы более 7 тысяч жителей Боровлянского сельского совета. Прежде всего, это жители Боровлян, Лесного, Лесковки и Опытного.

Цели инициативной группы сформированы по результатам изучения корректировки Генерального плана Боровлян. Более 7 тысяч человек подписались за строительство социальных объектов в шаговой доступности на пустырях без вырубки леса, против прокладки транзитных улиц и дорог по усадебной застройке, дальнейшего уплотнения многоэтажной застройки.

Чтобы привлечь общественное внимание к спасению боровлянского леса, активисты подали заявки сразу на три массовые акции, однако по всем были получены отказы.