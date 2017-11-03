Всемирный банк: Беларусь может попасть в «ловушку низкого роста» 1 3.11.2017, 10:52

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Для развития экономики нужна серьезная трансформация всей системы.

Об этом заявила региональный директор Всемирного банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен на «Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме – 2017», сообщает myfin.by:

– С двухпроцентным «ростом» экономики в год Беларусь может попасть в ловушку низкого роста.

Кроме того, теперь изменились так называемые драйверы роста. Цены на сырье уменьшились, обороты торговли замедлились и есть определенные неясности в мировой экономике. Как результат, теперь сложнее работать в этой системе. Беларуси стало труднее извлекать преимущества, которые у нее существуют от партнерства с Россией.

При этом стоит сказать, что потенциал Беларуси – огромен. Здесь работают очень умные люди, развита инфраструктура, сильные инженерные возможности и выгодное географическое положение.

Но мы видим, что существует необходимость трансформаций, они нужны для того, чтобы частный сектор развивался и становился двигателем белоруской экономики.

Первая – повышение конкурентной среды за счет усиления действия рыночных механизмов. В частности, необходимо принятие мер для реструктуризации государственных компаний, чтобы они стали конкурентоспособны и в Беларуси, и за рубежом.

Вторая – улучшение бизнес-климата. Нужно усилить степень защиты прав собственников. Инвесторы не будут приезжать, если они не будут уверены в полной защите своих прав. Это касается любой страны: если есть какая-то непредсказуемость – для инвестиций это ничего хорошего не значит.

Третья – необходима гарантия социальной включенности, во время экономических трансформаций нужно защищать людей.