Крик души лунинчан: Платим деньги, а ездим по чем?! 3 3.11.2017, 11:05

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Дороги в Лунинце и окрестностях превратились в болото.

Редакцию «Медиа-Полесья» в эти дни буквально засыпают звонками и письмами с нареканиями в адрес дорог и коммунальных служб. В основном, людей волнует один вопрос: куда девается дорожный сбор.

- Мы платим деньги, а ездим по г**ну, - не сдерживая эмоций, высказывает свое мнение одна из обратившихся жительниц Лунинца, - Вы приедьте, пофотографируйте нашу улица Трошина, чтоб все видели, где мы живем.

Звонок в редакцию на следующий день: - Может, вы бы написали про нашу Рябиновую, здесь не то, что ездить, здесь ходить невозможно.

Увы, это не единственные адреса, где нарекают на дороги.

Жители аг.Вулька-1 сами сфотографировали свою дорогу, а снимки прислали в редакцию.

- Хочу поделиться, как у нас в деревне Вулька-1 ремонтируют дороги. Эта история длится уже много лет. Уже неоднократно жаловались председателю Лунинского сельсовета и письменно, и по телефону, чтобы сделали дорогу на улице Подлесок. Весной и осенью по ней невозможно двигаться: грязь, ямы, а напротив дома №7 яма – на всю ширину дороги, длиной около 15-20 метров и глубиной около полуметра. Много раз просили, чтобы засыпали эту яму, а в ответ - только одни обещания.

Просили также нашего председателя, чтобы трактора, машины из СПК «Хвоецкое» не ездили по этой дороге (для СПК есть отдельная асфальтированная дорога), так как они еще больше разбивают ее. Но… Летом ситуация не лучше, когда земля сухая, там такая «дымовая» завеса стоит после них, что дышать нечем. А ведь это агрогородок, - написали жители Вульки 1.

- А 1 ноября на улице Подлесок было грейдирование этой дороги. Приехал грейдер и сделал свою «работу». Это просто издевательство над людьми. Как можно жить в таких условиях в 21 веке? Куда уходят деньги, которые исправно водители платят каждый год? – недоумевают местные жители.

В тот же день в редакцию прислали снимки жильцы улицы 2-й Полесской из той же Вульки 1:

- Вчера работал грейдер. Вот что сегодня.

Вроде бы, и прогрейдировали улицы. А воз и ныне там. Вернее, грязь и лужа.