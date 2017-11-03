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Трампа на 11 минут заблокировали в Twitter

  • 3.11.2017, 11:14

Аккаунт Трампа в микроблоге Twitter был недоступен из-за ошибки сотрудника соцсети.

Аккаунт президента США Дональда Трампа в микроблоге Twitter был деактивирован на 11 минут в четверг, 2 ноября. Об этом сообщила пресс-служба компании, пояснив, что происшествие стало результатом непреднамеренной ошибки одного из сотрудников корпорации Twitter. Соцсеть пообещала продолжить расследование инцидента и не допустить его повторения. Комментариев Белого дома и самого Трампа не последовало, сообщает dw.com.

Желающие ознакомиться с содержанием постов Трампа в течение указанного времени видели только надпись "Sorry, that page doesn't exist!" - "Извините, страница не существует!".

Трамп активно пользуется Twitter, чтобы публиковать сообщения с резкой критикой своих оппонентов и продвигать свою политику. У его личного профиля @RealDonaldTrump в Twitter почти 42 млн подписчиков - вдвое больше, чем у официального аккаунта президента США @POTUS.


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