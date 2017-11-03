Как cлуцкий священник нашел ключ к сердцам молодежи 3.11.2017, 11:21

Отец Павел активно общается в соцсетях, ведет свой видеоблог и делает селфи с прихожанами.

Павел Сергеев — необычный священник. Он активно общается в соцсетях, ведет свой канал на YouTube, делает селфи с прихожанами. А еще он организовал Братство, которое объединяет волонтеров и помогает людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, пишет kurjer.info.

Отец Павел хотел увлечь весь мир православием

Павлу Сергееву 28 лет. Он родился в Минске в семье инженеров-конструкторов. Его родители были неверующими до тех пор, пока сын не стал интересоваться религией. Он осознанно поверил в Бога в 20 лет, когда был «самоуверенным, дерзким и напористым молодым человеком». Говорит, что именно в этом возрасте у него появилась немотивированная тяга к Богу.

Ему казалось, что раз он сам стал православным, то и друзья, и однокурсники — весь мир должен стать православным. Упорство Павла увлечь знакомых религией приводило к конфликтам и даже дракам.

Наставник Павла — епископ Слуцкий и Солигорский Антоний. С ним Павел познакомился в Минском Свято-Духовом кафедральном соборе, когда отец Антоний был одним из священников-монахов. Летом 2011 года они создали в Минске Братство в честь святого апостола Иоанна Богослова, чтобы объединить молодежь, которая занимается благотворительностью и волонтерством.

В Слуцке живут замкнутые люди

Отец Павел не похож на других священников. Он — активный пользователь соцсетей. На своей личной странице и на странице Братства Софии Слуцкой он выкладывает фотоотчеты с мероприятий, репостит смешные картинки и селфи со священнослужителями, например, с Митрополитом Павлом. Он помогает делать уроки детям, смотрит с ними мультики и играет в футбол.

Первое впечатление у Павла о Слуцке — в городе живут замкнутые люди, которые всего боятся. Однажды он организовал бесплатный тренинг по хенд-мейду (рукоделию) на территории епархии. Со всего города пришел один человек, несмотря на то, что мероприятие рекламировалось в соцсетях и в СМИ.

Ещё одна проблема города, по мнению священника, — это отсутствие лидеров, городских активистов, и возможностей для досуга молодежи. «Для этого при епархии мы создали Братство, где молодёжь может пройти серьёзную лидерскую школу, предложить и реализовать свою инициативу», — говорит Павел.

Например, весной 2016 года проект «Молодёжный православный коворкинг-центр „София“» Слуцкой епархии выиграл грант на международном конкурсе «Православная инициатива». Проект представляет собой коворкинг-центр, где будут проходить различные мероприятия, разместятся библиотека с полкой для буккроссинга, зона бесплатного интернета и велопарковка. Он сейчас в разработке.

Волонтеры Братства каждую неделю посещают отделение дневного пребывания инвалидов, социально-педагогический центр, Центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации. Раз в месяц — детский дом семейного типа и раз в год — отделение круглосуточного пребывания для престарелых и инвалидов.

Они дарят детям подарки, помогают им делать уроки, смотрят с ними мультфильмы, играют в спортивные игры (футбол, волейбол, бадминтон) и учат делать поделки.

Братство проводит различные благотворительные акции. Одна из них — «Пасхальный подарок». Волонтеры организуют сбор необходимых вещей для воспитанников детских домов, психоневрологических интернатов, реабилитационных центров и больниц нашего региона.

С октября прошлого года в епархии при поддержке газеты «Кур'ер» проходят исторические вечера «Познай свой город», где желающим рассказывают об истории родного года. Лекции проводятся по трём направлениям: «Иконопись и храмовое строительство Случчины», «Слуцк в советский период», «Пешие прогулки и исторические встречи». После окончания первого круга исторических вечеров слушатели попросили продолжения цикла лекций.

Однако слушатели так увлеклись историей родного города, что попросили продолжить встречи с краеведами. И цикл лекций продлился до мая 2017 года.

В феврале этого года супруги провели чайную церемонию. Поучаствовали в состязании Marshmallowchallenge Slutsk. Это игра, где надо построить высокую башню из 20 макаронин, 1 метра липкой ленты, 1 метра шнура и 1 зефира. Приготовили сами пельмени и посмотрели фильм «Хроники Нарнии».

Супруги записывают мастер-классы «Сделай сам» своих подопечных на видео и выкладывают их в интернет. На своём YouTube-канале отец Павел публикует разные видео: поздравление с Новым годом для Братства Софии Слуцкой, репетицию православного хора в Слуцкой епархии, игры на собраниях Братства и не только.

«Раньше в соцсетях люди оставляли негативные комментарии на самые добрые посты. Например, когда священники провели футбольный матч с детьми, позвонил директор школы „N“, на стадионе которой они играли, и ругался, что организовали игру без его ведома, и что это незаконно и аморально играть священникам с детьми. Хотя во время матча на стадионе сидели другие местные дети, пили и курили», — рассказывает отец Павел.

Священник отмечает, что спустя три года злых отзывов стало мало — больше позитива. Люди поняли, что такое епархия, что «люди там добрые и не кусаются», и они помогают молодым людям.

Православные волонтеры повсюду

На сегодняшний день практически все социальные объекты города охвачены православной молодёжью. Руководители волонтеров и сами волонтёры в соцобъектах (отделение дневного пребывания инвалидов, социально-педагогический центр и другие) — это люди от 12 до 60 лет. В Слуцком районе их около 60. Они сами разрабатывают программы, находят волонтеров, оказывают помощь людям с инвалидностью, многодетным семьям и другим.

Отец Павел предполагает, что молодежь тянется к ним, потому что видит их искреннее желание помочь в становлении как личности. Приходили и атеисты, некоторые из них потом становились православными христианами.

«Мы никого не выгоняем, не дискриминируем, уважаем позицию человека. Ни в коем случае не давим, не заставляем принимать нашу веру, — поясняет собеседник. — Чтобы стать волонтёром, можно заполнить анкету в нашей группе в „ВКонтакте“, написать администраторам группы или прийти на любое мероприятие».

Павел планирует открыть школу социально-молодёжного лидерства и предпринимательства, где молодые люди из разных сфер (экологии, благотворительности, информационной деятельности) смогут посещать курсы менеджмента, таймменеджмента, социального предпринимательства, волонтёрства.

Также есть мечта построить рядом с епархиальным управлением молодёжный центр. Это будут большие помещения с конференц-залом, учебными классами. Там будут проходить кружки, работать духовное училище, проходить мастер-классы и тренинги со специалистами.

«А еще я бы хотел, чтобы при каждом храме в Слуцке появилось молодёжное активное Братство», — говорит Павел.

Церковь все время меняется

Церковное руководство поддерживает отца Павла в его современных подходах в работе.

«Церковь все время меняется. С приходом технологий у храмов появляются свои сайты, группы в соцсетях, идет работа с молодежью. Не меняется только церковное вероучение и Таинства Церкви», — рассказывает Павел.