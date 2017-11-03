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Бак бензина за год стал «тяжелее» на пять рублей

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  • 3.11.2017, 11:45

Автомобиль превращается для белорусов в предмет роскоши, а не средство передвижения.

С 26 октября цены на топливо снова повысились, но уже на две копейки. Теперь один литр АИ-92 стоит 1,19 рубля, АИ-95 — 1,27. Цена дизельного топлива не изменилась. Рост цен связан с подорожанием нефти и разницей стоимости на нефтепродукты Беларуси с соседними странами. Бензин в этом году подорожал в седьмой раз, пишет vgr.by.

Как дорожало топливо в 2017 году (в рублях)

Мы посчитали, насколько дороже теперь заправить автомобиль с баком в 70 литров бензином АИ-92. В марте водитель заплатил бы 78 рублей и 40 копеек. Теперь сумма выросла почти на 5 рублей — до 83 рублей 30 копеек.


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