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Белорусы Варшавы отметили Дзяды под бело-красно-белым флагом

  • 3.11.2017, 11:48

Диаспора в Польше присоединилась к празднованию святого для белорусов дня.

Белорусы Варшавы отметили Дзяды. В небольшом шествии под БЧБ-флагом принял участие Зенон Позняк, пишет Еврорадио.

Инициатива "Белорусская национальная память" с 2006 года организует совместное чествование памяти выдающихся соотечественников, которые нашли покой в польской столице. В этом году белорусы посетили могилы Станислава Монюшки, Марии Ямонт, Яна Булгака, Михаила Федоровского, Казимира Альхимовича, Чеслава Немена, Тадеуша Доленги-Мостовича.


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