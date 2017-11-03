Белорусский стартап привлек $500 тысяч на революцию в сельском хозяйстве 3.11.2017, 11:33

Инвестиции пойдут на разработку нового революционного решения, детали которого основатели пока не раскрывают.

Белорусский агротехнический стартап OneSoil, который повышает продуктивность сельского хозяйства и экономит деньги фермеров при помощи технологий машинного обучения и компьютерного зрения, получил $500 тысяч инвестиций.

Они будут направлены на разработку беспрецедентного для рынка решения, сообщили dev.by в фонде Haxus, возглавившем раунд.

Лидером посевного раунда стал венчурный фонд Haxus. В раунде также приняли участие предприниматель Юрий Мельничек, чей стартап AIMatter этим летом купила Google, и сооснователь EPAM Леонид Лознер.

Как подчеркнул Юрий Гурский, сооснователь фонда Haxus, сегодня сельское хозяйство — «это 3 трлн долларов, созревших для инноваций», с учетом быстрого роста населения планеты, изменений экологии и климата.

OneSoil — это умная система для мониторинга состояния посевных площадей, увеличения урожайности и экономии ресурсов, которую разработали в 2014 году программист Вячеслав Мазай и географ Всеволод Генин. Для сбора «урожая» данных с полей команда использует спутниковые снимки и съемку при помощи дрона.

Инвестиции пойдут на разработку нового революционного решения, детали которого основатели пока не раскрывают, однако обещают нечто беспрецедентное для рынка в ближайшем будущем.

Вячеслав Мазай, сооснователь и СЕО OneSoil, отмечает, что время, необходимое для сбора и анализа данных — основной барьер для прихода в эту нишу новых игроков. Стартапу потребовалось 3 года для сбора десятков миллионов точек данных с полей, создания собственных алгоритмов и моделей для обработки данных, а также двух запатентованных устройств для сбора данных.

— В Беларуси средний фермер переплачивает около $400 тысяч за 10 тысяч гектаров. Число может стать намного выше для Западной Европы или Северной Америки. Используя точное сельское хозяйство, можно сократить около 20% затрат. Решения, основанные на данных, — это неизбежное будущее сельского хозяйства, которое мы строим прямо сейчас, — рассказывает Всеволод Генин, сооснователь OneSoil.

Так, за сезон-2016 стартаперы обработали 55 тысяч гектаров земли и сэкономили для хозяйств $250 тысяч. Сезон-2017 для них еще продолжается.