Для победы над дедовщиной нужен всего один важный шаг 1 Алексей Харкевич, novychas.by

3.11.2017, 11:55

К каким последствиям может привести служба в армии, я наглядно увидел на примере своих товарищей по службе.

Трагедия в Печах мало кого в Беларуси оставила равнодушным. Повсеместно звучат призывы борьбы с дедовщиной. И в этом многоголосии теряется первопричина проблемы, которой является отнюдь не дедовщина.

Мне довелось служить срочную службу в рядах вооруженных сил Беларуси в самом начале XXI века. До армии я, как и многие, был абсолютно уверен в том, что, если с дедовщиной по-настоящему бороться, то ее можно победить. К концу службы я в этом разуверился. Почему же так произошло?

Служба в армии — огромный стресс для молодого человека. К каким последствиям это может привести, я наглядно увидел на примере своих товарищей по службе. У кого-то появился псориаз, у кого-то энурез. Были и такие, кто попытался свести счеты с жизнью. К счастью, ни разу это не закончилось трагически.

Попытки суицида были напрямую связаны с обстоятельствами, которые произошли непосредственно во время службы. При желании, их вполне можно списать на дедовщину, или, как принято говорить в армии, на неуставные взаимоотношения. Однако при ближайшем рассмотрении все кажется не таким однозначным.

«Мама, прости!»

Первый случай суицида, непосредственным свидетелем которого я стал, произошел с солдатом, который прослужил уже более полугода. После проведенных нескольких недель в отпуске он вдруг решил не возвращаться в свою воинскую часть. Военное руководство, естественно, расценило это как дезертирство.

По общепринятой в армии традиции, за провинность солдата была наказана вся воинская часть. В результате все солдаты срочной службы надолго лишились возможности ходить в увольнения.

Непосредственно перед судом солдата вернули в свою часть, где сатисфакции жаждали десятки его товарищей по службе. Неизвестно, чем бы для него закончилась эта ночь перед судом, поскольку незадолго до отбоя он был найден в туалете с перерезанным запястьем в луже крови и с надписью на стене «Мама, прости».

В результате судебно-медицинская экспертиза обнаружила у солдата психическое заболевание, после которого он был комиссован.

Вечный дневальный

Во втором случае попытка суицида была совершена за пару месяцев до увольнения в запас. И здесь причиной послужили взаимоотношения с военными в коллективе.

Еще в первые месяцы службы солдат был обвинен в краже. По этому поводу не было официального разбирательства, однако его дальнейшая служба в военной части превратилась в сплошной ужас. Он не только получил статус отщепенца среди сослуживцев, но и принимал на себя всю самую грязную работу со стороны офицеров.

Чем больше на него ложилась нагрузка, тем больше к нему предъявлялось претензий. В результате дошло до того, что он получил семь нарядов дневального вне очереди. Фактически это означало, что он в течение недели должен был проводить на ногах более 20 часов в сутки.

На шестые сутки сержант, выполнявший обязанности дежурного по роте, обнаружил дневального, который затягивал петлю на своей шее. Учитывая физическое и психическое состояние солдата в тот момент, никто не осмелился оспорить серьезность его намерений.

Таким образом, обе попытки суицида были совершены из-за общей обстановки в коллективе. Однако это были вовсе не издевательства старослужащих над новобранцами, что обычно понимается под дедовщиной. Виной была строгость воинского устава, которую ощутили на себе солдаты. В чем это проявляется, лучше всего демонстрирует пример еще одного моего коллеги.

Стойкий оловянный солдатик

Новобранец, что попадает в боевую часть, имеет право выбора: либо он будет жить строго по воинскому уставу весь срок службы, либо будет подчиняться правилам, принятым в коллективе, в том числе выполнять неуставные поручения старослужащих. Редко кто выбирает службу строго по воинскому уставу. За год, проведенный в армии, я видел только одного такого человека, который служил для всех наглядным примером того, к чему приводит «жизнь по уставу».

Наверное, несложно прожить по уставу целый месяц или даже два. Этот солдат, который закончил к армии университет, прожил, строго соблюдая воинский устав, целый год. К концу службы он осунулся и забыл, что такое улыбка.

И солдаты, и офицеры по этому поводу шутили: «Если все увольняются в запас, то наш «уставник» идет на «дембель». Эту фразу можно интерпретировать так: «год проведенный этим солдатом срочной службы в армии, равносилен участию в реальной войне».

После трех разных солдатских историй, пришло время разобраться в том, что содержит в себе Устав внутренней службы Вооруженных Сил Беларуси. Что же десятилетиями вызывает у солдат желание подчиняться не уставу, а неформальным правилам или «деду»?

Военный устав мало кому интересен, кроме самих военных. Между тем, вероятно, это единственный белорусский нормативно-правовой документ, что официально закрепляет почти полное отсутствие прав у граждан, которые не сделали для этого никаких проступков в отношении общества.

Ни для кого не секрет, что нынешний белорусский военный устав является правопреемником советского. Во времена СССР служба в рядах Вооруженных Сил рассматривалась как важное звено воспитания «советского человека». Поэтому в основу ставилось полное уничтожение индивидуальности. Несмотря на все разнообразие современных молодежных субкультур, в белорусской армии это продолжает происходить и сегодня, что имеет для психики молодежи гораздо более серьезные последствия.

Неудивительно, что львиная доля времени службы отводится на то, что не имеет непосредственного отношения к боевой подготовке: уборка территории, проверка внешнего вида, строевая подготовка. Все это заставляет солдата почувствовать себя «никем».

Еще один принцип, который перекочевал из советской армии, - «жизнь солдата ничего не стоит». Сегодня никто не говорит открыто: «Солдат не жалеть! Наши бабы еще родят». Но в то же время среди обязанностей военнослужащего, закрепленных Уставом внутренней службы Вооруженных Сил Беларуси, есть такие:

- безусловно подчиняться командирам (начальникам) и защищать их в бою, оберегать Боевое Знамя воинской части;

- дорожить войсковым товариществом, не щадя своей жизни выручать товарищей из опасности.

Есть один аспект, в котором Устав внутренней службы Вооруженных Сил Беларуси превосходит даже Устав внутренней службы Рабоче-Крестьянской Красной Армии 1937 года. Речь про безусловное и бесспорное подчинение.

Если в сталинском Уставе было указано: «Военнослужащий обязан беспрекословно выполнять приказы начальников, кроме явно преступных. Получив явно преступный приказ, подчиненный, не выполняя его, обязан немедленно доложить об этом вышестоящему командиру и военному комиссару. Начальник, отдавший преступный приказ, и подчиненный, который его выполняет, подлежат ответственности по закону».

Так в современном белорусском уставе написано следующее: «Обсуждение приказа недопустимо, а неповиновение или неисполнение приказа является воинским преступлением... Подчиненный обязан беспрекословно выполнять приказы начальника. Выполнив приказ, он может подать жалобу, если считает, что по отношению к нему поступили неправильно».

То есть, если в 1937-м солдату предоставлялось право не выполнять преступные приказы, то в современной белорусской армии невыполнение любого приказа является преступлением.

Эксперимент

Для того, чтобы понять механизм, который запускает дедовщину в белорусской армии, достаточно ознакомиться с результатами знаменитого Стэнфордского эксперимента, проведенного по заказу Военно-морского флота США, для объяснения сути конфликтов, которые случаются среди морских пехотинцев. События, произошедшие в результате этого, и легли в основу двух известных фильмов под названием «Эксперимент».

Стэнфордский эксперимент показал, что отсутствие прав у подчиненных провоцирует проявления садистских наклонностей примерно у трети начальников. В преломлении на белорусскую армию это говорит о том, что пока не будут приняты коренные изменения в Уставе внутренней службы, которые расширяют права военнослужащих, издевательства над солдатами как со стороны сержантов, так и со стороны офицеров будут неизбежны. Любое ужесточение режима без расширения прав военнослужащих приведет только к ухудшению их положения.

Большинство армий мира уже поняли это. Для того, чтобы освоить военное дело, не обязательно ночевать в казарме 7 дней в неделю полтора года. Современные военные технологии таковы, что исключают прямые противостояния многотысячных армий солдат. Военный результат теперь зависит от эффективности использования каждой боевой единицы. А это значит, что Беларусь со своим дореволюционным уставом и дедовщиной безнадежно отстала. Изменится статус - исчезнет и дедовщина.

Алексей Харкевич, novychas.by