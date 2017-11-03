закрыть
3 ноября 2017, пятница, 12:09
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Чего испугался Шуневич?

  • 3.11.2017, 12:03
Игорь Шуневич

Прием по вопросу УДО для Петра Кучуры был поспешно отменен.

Жена осужденного Петра Кучуры, отбывающего наказание в могилевской ИК-15, после первого отказа все же была приглашена на 1 ноября на прием к главе МВД. С Игорем Шуневичем она хотела обсудить ситуацию с постоянной отсрочкой условно-досрочного освобождения мужа.

Но в течение двух недель, остававшихся до назначенного приема, решение ведомства стремительно менялось. Сначала ей написали о приостановке решения о приеме министром до рассмотрения поступившей от нее жалобы, затем сообщили о прекращении переписки с ней по вопросу УДО, а за неделю до назначенного времени прием окончательно отменили.

В то же время начальник колонии приказал осужденному Петру Кучуре звонить и убедить жену, чтобы не шла на прием к министру. «Муж отказался», - говорит Людмила Кучура. – «Но, значит, они чего-то боятся?»

Людмила Кучура в подробностях рассказала spring96 как развивалась ситуация.

Прежде всего она напомнила, что в декабре этого года пройдет 13 лет заключения из 17-ти, к которым приговорен ее муж. Поскольку 62-летний Петр Кучура является пенсионером по возрасту и имеет 3-ю группу инвалидности по заболеванию сердца, то по этим основаниям относится к прописанной в законе категории заключенных, претендующих на условно-досрочное освобождение - УДО.

Ко всему, он аттестован как ставший на путь исправления, принимает участие в жизни колонии, а семья без промедлений делает выплаты по иску. Тем не менее, несмотря на все перечисленное, администрация колонии не представляет осужденного к условно-досрочному освобождению.

«Так как Петр пенсионер, УДО для него стало возможно с апреля 2016 года, и 4 мая была комиссия, которая отказала ему в УДО на год, но при этом аттестовала как ставшего на путь исправления.

Муж рассказывал, что аттестация вызвала недовольство у начальника колонии, который вопрошал: «А вы что, не могли ему взысканий навешать?». Эта аттестация проходила в тюрьме №4 Могилева.

Напомню, что муж был осужден на три года тюремного режима после случая, когда его обвинили в передаче журналистам информации о поборах с осужденных и их родственников в колонии. Но в тюрьме он отбыл полтора года и как ставший на путь исправления был переведен обратно в колонию.

Возвращаться в ИК-15 он, конечно, не хотел. И я и муж писали заявления в Департамент исполнения наказаний МВД о том, что мы боимся предвзятого отношения в этой колонии, что может иметь свои последствия. Но на наши заявления там никто не обратил внимания, и мужа отправили обратно в ИК-15.

Оказалось, что мы были правы в своих опасениях. Потому как на время комиссии в 2016 году Петр уже подходил под УДО: как пенсионер-инвалид он должен сидеть 2/3 срока, но все откладывалось на год - до мая 2017 года», - рассказывает Людмила Михайловна.

За полгода до очередной комиссии Петру Кучуре дали выговор, который, естественно, лишил его статуса ставшего на путь исправления, и решение вопроса об УДО было отложено до следующей аттестации.

«Комиссия проходила 17 мая, а затем, 13 июля, муж прошел аттестацию как ставший на путь исправления. Но комиссии по УДО нет и нет…».

«Петр подходил к начальнику колонии несколько раз, и в конце концов тот сказал: «Ты даже не надейся, что мы тебя отправим на УДО или заменим режим на более мягкий. Ты у нас очень много крови попил. И сейчас ты хочешь, чтобы надо мной смеялись в МВД, в прокуратуре, в ДИНе? Этого не будет», – рассказывает Людмила Кучура со слов мужа.

«На это муж сказал: «Как это – я у вас крови попил? Ведь вы сами сказали, что я не виновен в том, в чем меня обвинили в 2013-м году. Получается, вы у меня пили кровь, а не я увас».

Видя, что в отношении мужа нарушается закон об УДО, Людмила Кучура решила разобраться в ситуации. 12 сентября она обратилась в МВД с заявлением на прием к министру Игорю Шуневичу, который проходил 4 октября, но получила ответ из Департамента исполнения наказаний, что в приеме ей отказано.

«То есть, ДИН у нас уже ведает приемами министра, - возмущается собеседница. - Я написала жалобу на то, что мне было незаконно отказано в приеме. И 10 октября направила министру ту жалобу, которую хотела оставить на приеме».

В жалобе она написала о том, что причины отказа в УДО ее мужу «неясные и нечеткие», «формальные фразы, которые подтверждают предвзятое отношение со стороны руководства колонии и ДИН МВД».

Вместе с тем привела случаи, когда в ИК-15 осужденным К. и Г. [в жалобе их имена и фамилии указаны полностью – ред.], аттестованным как «твердо ставшим на путь исправления и доказавшим свое исправление», суд заменил режим на более мягкий, но затем первого пришлось вернуть обратно с колонии-поселения, а второй и вовсе оттуда сбежал за границу.

«По каким критериям К. и Г. аттестовывали как твердо ставших на путь исправления? Почему этих нарушителей режима направили на ЗНБМ, а П. Кучуру – пенсионера, инвалида, ставшего на путь исправления, начальник ИК-15 отказывается представлять к УДО или ЗНБМ?» - спросила она у министра, добавив, что в указанных случаях усматривает коррупционную составляющую.

11 октября – пока шла ее жалоба - Людмила Михайловна, уже и не ожидая, получила сообщение из МВД о том, что министр примет ее 1 ноября. В связи с этим, как выяснилось, зашевелилась и администрация ИК-15.

«В ИК-15 об этом приеме знали уже 10 октября, если не раньше! Потому что 10 октября для одного Кучуры собрали комиссию по представлению на УДО - и снова ему было отказано на год. 17 мая отказали на год, 10 октября отказали снова на год - мы уже запутались, с какого месяца этот год нам исчислять… И вот на этой комиссии начальник колонии сказал: «Звони жене и говори, чтобы она не шла на прием к министру». Муж отказался. Но все это значит, что чего-то они бояться?», - говорит она.

Но радость была кратковременной. Потому что 13 октября жена осужденного получила еще один ответ из МВД за подписью начальника управления по защите государственных секретов, который сообщал, что вопрос о приеме ее министром будет решаться после рассмотрения поступившей от нее жалобы.

Далее, 24 октября, ДИН (правда, на бланке МВД и за подписью министра) сообщил ей о том, что по вопросу УДО переписка с ней прекращена. Тогда Людмила Кучура позвонила исполнителю этой отписки - сотруднице ДИНа, и спросила, примет ли, в конце концов, ее министр - та ответила, что не может говорить на эту тему и бросила трубку.

Но через пару часов на электронную почту пришел ответ из МВД, снова за подписью начальника управления по защите государственных секретов, о том, что министром Людмила Кучура принята не будет.

Женщина обращает внимание, что в приеме ей отказано, потому что она «постоянно обращается с одной и той же жалобой» – хотя жалобу министру она направляла единожды.

«Вот что на этот счет хочется сказать. Сейчас резонансная тема – поборы, суициды, неуставные отношения в армии. И министр Шуневич высказался по этому поводу: мол, да, дисциплина нужна, но такого быть не должно. Получается, в чужом глазу и соринку найду, а в своем – и бревна не увижу. Поверьте, если сравнивать колонию и армию, то в колонии в разы больше и поборов, и суицидов, и неоказания медицинской помощи – огромный набор всего. Но, как я вижу, то, что творится в его ведомстве, министра Шуневича совершенно не интересует», - приходит к выводу Людмила Кучура.

Несмотря на вставшие перед ней преграды, жена осужденного в поисках справедливости продолжила обращаться в другие государственные органы.

Напомним, Петр Кучура был арестован 13 лет назад по обвинению в убийстве егеря на охоте. Он считает свой приговор несправедливым. Как потом выяснилось, Петр Кучура случайно оказался в местности, где охотилась компания белорусских чиновников во главе с тогдашним госсекретарем Совета безопасности.

И каждый раз, когда заключенный просил пересмотреть решение суда, в его отношении начинались репрессии со стороны руководства колонии.

Теперь же, когда Кучура, и так несправедливо отсидев огромный срок, по закону должен выйти на свободу по УДО, руководство колонии ему всячески препятствует, вполне вероятно, рассчитывая за оставшийся по приговору срок добить человека.


Мнение

Эффект кран-балки
Эффект кран-балки Ирина Халип
Понабежали тут
Понабежали тут Виталий Портников
Чаму я заўзятар Барсэлёны
Чаму я заўзятар Барсэлёны Алег Дашкевіч
Удар по Кремлю
Удар по Кремлю Алексей Арестович


Интервью

Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Алесь Евсеенко: «Взять бы Лукашенко и за конвейер поставить!»
Максим Музыка: Спринтеров было много
Максим Музыка: Спринтеров было много
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Дмитрий Бондаренко: Давайте смотреть правде в глаза
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас
Юрий Хащеватский: Счастье зависит от каждого из нас