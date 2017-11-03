Чего испугался Шуневич? 3.11.2017, 12:03

Игорь Шуневич

Прием по вопросу УДО для Петра Кучуры был поспешно отменен.

Жена осужденного Петра Кучуры, отбывающего наказание в могилевской ИК-15, после первого отказа все же была приглашена на 1 ноября на прием к главе МВД. С Игорем Шуневичем она хотела обсудить ситуацию с постоянной отсрочкой условно-досрочного освобождения мужа.

Но в течение двух недель, остававшихся до назначенного приема, решение ведомства стремительно менялось. Сначала ей написали о приостановке решения о приеме министром до рассмотрения поступившей от нее жалобы, затем сообщили о прекращении переписки с ней по вопросу УДО, а за неделю до назначенного времени прием окончательно отменили.

В то же время начальник колонии приказал осужденному Петру Кучуре звонить и убедить жену, чтобы не шла на прием к министру. «Муж отказался», - говорит Людмила Кучура. – «Но, значит, они чего-то боятся?»

Людмила Кучура в подробностях рассказала spring96 как развивалась ситуация.

Прежде всего она напомнила, что в декабре этого года пройдет 13 лет заключения из 17-ти, к которым приговорен ее муж. Поскольку 62-летний Петр Кучура является пенсионером по возрасту и имеет 3-ю группу инвалидности по заболеванию сердца, то по этим основаниям относится к прописанной в законе категории заключенных, претендующих на условно-досрочное освобождение - УДО.

Ко всему, он аттестован как ставший на путь исправления, принимает участие в жизни колонии, а семья без промедлений делает выплаты по иску. Тем не менее, несмотря на все перечисленное, администрация колонии не представляет осужденного к условно-досрочному освобождению.

«Так как Петр пенсионер, УДО для него стало возможно с апреля 2016 года, и 4 мая была комиссия, которая отказала ему в УДО на год, но при этом аттестовала как ставшего на путь исправления.

Муж рассказывал, что аттестация вызвала недовольство у начальника колонии, который вопрошал: «А вы что, не могли ему взысканий навешать?». Эта аттестация проходила в тюрьме №4 Могилева.

Напомню, что муж был осужден на три года тюремного режима после случая, когда его обвинили в передаче журналистам информации о поборах с осужденных и их родственников в колонии. Но в тюрьме он отбыл полтора года и как ставший на путь исправления был переведен обратно в колонию.

Возвращаться в ИК-15 он, конечно, не хотел. И я и муж писали заявления в Департамент исполнения наказаний МВД о том, что мы боимся предвзятого отношения в этой колонии, что может иметь свои последствия. Но на наши заявления там никто не обратил внимания, и мужа отправили обратно в ИК-15.

Оказалось, что мы были правы в своих опасениях. Потому как на время комиссии в 2016 году Петр уже подходил под УДО: как пенсионер-инвалид он должен сидеть 2/3 срока, но все откладывалось на год - до мая 2017 года», - рассказывает Людмила Михайловна.

За полгода до очередной комиссии Петру Кучуре дали выговор, который, естественно, лишил его статуса ставшего на путь исправления, и решение вопроса об УДО было отложено до следующей аттестации.

«Комиссия проходила 17 мая, а затем, 13 июля, муж прошел аттестацию как ставший на путь исправления. Но комиссии по УДО нет и нет…».

«Петр подходил к начальнику колонии несколько раз, и в конце концов тот сказал: «Ты даже не надейся, что мы тебя отправим на УДО или заменим режим на более мягкий. Ты у нас очень много крови попил. И сейчас ты хочешь, чтобы надо мной смеялись в МВД, в прокуратуре, в ДИНе? Этого не будет», – рассказывает Людмила Кучура со слов мужа.

«На это муж сказал: «Как это – я у вас крови попил? Ведь вы сами сказали, что я не виновен в том, в чем меня обвинили в 2013-м году. Получается, вы у меня пили кровь, а не я увас».

Видя, что в отношении мужа нарушается закон об УДО, Людмила Кучура решила разобраться в ситуации. 12 сентября она обратилась в МВД с заявлением на прием к министру Игорю Шуневичу, который проходил 4 октября, но получила ответ из Департамента исполнения наказаний, что в приеме ей отказано.

«То есть, ДИН у нас уже ведает приемами министра, - возмущается собеседница. - Я написала жалобу на то, что мне было незаконно отказано в приеме. И 10 октября направила министру ту жалобу, которую хотела оставить на приеме».

В жалобе она написала о том, что причины отказа в УДО ее мужу «неясные и нечеткие», «формальные фразы, которые подтверждают предвзятое отношение со стороны руководства колонии и ДИН МВД».

Вместе с тем привела случаи, когда в ИК-15 осужденным К. и Г. [в жалобе их имена и фамилии указаны полностью – ред.], аттестованным как «твердо ставшим на путь исправления и доказавшим свое исправление», суд заменил режим на более мягкий, но затем первого пришлось вернуть обратно с колонии-поселения, а второй и вовсе оттуда сбежал за границу.

«По каким критериям К. и Г. аттестовывали как твердо ставших на путь исправления? Почему этих нарушителей режима направили на ЗНБМ, а П. Кучуру – пенсионера, инвалида, ставшего на путь исправления, начальник ИК-15 отказывается представлять к УДО или ЗНБМ?» - спросила она у министра, добавив, что в указанных случаях усматривает коррупционную составляющую.

11 октября – пока шла ее жалоба - Людмила Михайловна, уже и не ожидая, получила сообщение из МВД о том, что министр примет ее 1 ноября. В связи с этим, как выяснилось, зашевелилась и администрация ИК-15.

«В ИК-15 об этом приеме знали уже 10 октября, если не раньше! Потому что 10 октября для одного Кучуры собрали комиссию по представлению на УДО - и снова ему было отказано на год. 17 мая отказали на год, 10 октября отказали снова на год - мы уже запутались, с какого месяца этот год нам исчислять… И вот на этой комиссии начальник колонии сказал: «Звони жене и говори, чтобы она не шла на прием к министру». Муж отказался. Но все это значит, что чего-то они бояться?», - говорит она.

Но радость была кратковременной. Потому что 13 октября жена осужденного получила еще один ответ из МВД за подписью начальника управления по защите государственных секретов, который сообщал, что вопрос о приеме ее министром будет решаться после рассмотрения поступившей от нее жалобы.

Далее, 24 октября, ДИН (правда, на бланке МВД и за подписью министра) сообщил ей о том, что по вопросу УДО переписка с ней прекращена. Тогда Людмила Кучура позвонила исполнителю этой отписки - сотруднице ДИНа, и спросила, примет ли, в конце концов, ее министр - та ответила, что не может говорить на эту тему и бросила трубку.

Но через пару часов на электронную почту пришел ответ из МВД, снова за подписью начальника управления по защите государственных секретов, о том, что министром Людмила Кучура принята не будет.

Женщина обращает внимание, что в приеме ей отказано, потому что она «постоянно обращается с одной и той же жалобой» – хотя жалобу министру она направляла единожды.

«Вот что на этот счет хочется сказать. Сейчас резонансная тема – поборы, суициды, неуставные отношения в армии. И министр Шуневич высказался по этому поводу: мол, да, дисциплина нужна, но такого быть не должно. Получается, в чужом глазу и соринку найду, а в своем – и бревна не увижу. Поверьте, если сравнивать колонию и армию, то в колонии в разы больше и поборов, и суицидов, и неоказания медицинской помощи – огромный набор всего. Но, как я вижу, то, что творится в его ведомстве, министра Шуневича совершенно не интересует», - приходит к выводу Людмила Кучура.

Несмотря на вставшие перед ней преграды, жена осужденного в поисках справедливости продолжила обращаться в другие государственные органы.

Напомним, Петр Кучура был арестован 13 лет назад по обвинению в убийстве егеря на охоте. Он считает свой приговор несправедливым. Как потом выяснилось, Петр Кучура случайно оказался в местности, где охотилась компания белорусских чиновников во главе с тогдашним госсекретарем Совета безопасности.

И каждый раз, когда заключенный просил пересмотреть решение суда, в его отношении начинались репрессии со стороны руководства колонии.

Теперь же, когда Кучура, и так несправедливо отсидев огромный срок, по закону должен выйти на свободу по УДО, руководство колонии ему всячески препятствует, вполне вероятно, рассчитывая за оставшийся по приговору срок добить человека.