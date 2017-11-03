Как выглядят самые роскошные интерьеры белорусов 36 3.11.2017, 12:13

8,543

Самый простой способ увидеть шикарные квартиры минчан — открыть объявления о продаже.

Жилье такого уровня там подается под соусом эпитетов «шикарная», «роскошная», «статусная», «элитная» и даже «жемчужина рынка белорусской недвижимости». Самая роскошная подборка интерьеров — в материале tut.by.

Квартира на Пионерской, 3 рекламируется от души: «Продается роскошная квартира, в прекрасном месте города Минска. Нетронутая природа, свежий воздух, безопасность, приятное окружение людей, своя территория, высокоразвитая инфраструктура — это лишь некоторые атрибуты этого уникального места». Далее по пунктам расписаны все детали интерьера, в том числе и производитель текстиля. Квартира площадью 116 квадратных метров продается за 425 тысяч долларов, по 3 664 за «квадрат».

«Шикарная четырехкомнатная квартира», которая «должна поразить даже самых взыскательных хозяев» продается на улице Румянцева, 3. «В квартире выполнен дорогостоящий ремонт по индивидуальному дизайн-проекту с использованием мебели и предметов интерьера лучших домов Италии». Площадь квартиры — 195 квадратных метров, цена не указана.

«Почувствуйте роскошь интерьера в сочетании с роскошью неповторимой атмосферы минского Арбата!» — призывает объявление о продаже четырехкомнатной квартиры на Карла Маркса, 42. «В отделке квартиры и оформлении интерьера использованы дерево с золотой патиной, бронза, мрамор, хрусталь». Площадь квартиры — 164 квадратных метра. Цена — 795 тысяч долларов, по 4 836 за «квадрат».

Квартира в клубном доме в Боровлянах продается без пафоса, но с пометкой «для VIP». Площадь квартиры — 175 квадратных метров. Цена — 298 тысяч долларов, по 1 703 за «квадрат».

В переулке Броневом, 4 продают «жемчужину рынка белорусской недвижимости — 4-х комнатную элитную квартиру в центре Минска». «Дизайн квартиры выполнен в традиционной классической манере с учетом золотых правил Фэн-шуй. Входная дверь квартиры отвечает третьему золотому правилу Фэн-шуй — «финансовый успех принесет входная дверь, которая будет расположена на юго-востоке».

Площадь квартиры — 170 квадратных метров. Цена — 1 миллион долларов, по 5 858 за «квадрат».