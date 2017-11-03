WSJ: США назовут шесть человек из правительства РФ, причастных к кибератакам 1 3.11.2017, 12:19

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Доказательства против ближайшего окружения Путина уже собраны.

Минюст США выявил связи российских официальных лиц со взломом компьютеров Национального комитета Демократической партии США, сообщает в четверг газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ходом расследования (перевод – newsader.com).

По информации собеседников издания, прокуроры и сотрудники спецслужб собрали доказательства против шести членов российского правительства и могут выдвинуть обвинения в 2018 году. По их данным, обсуждения по этому делу находится на раннем этапе. Имена российских чиновников не называются.

Американские спецслужбы обвинили Россию во взломе компьютеров национального комитета демократической партии США. На этом основании они пришли к выводу о российском вмешательстве в выборы. Расследование на эту тему проводят ФБР и обе палаты Конгресса.

Как сообщалось ранее, сенатор Рон Уайден назвал российское правительство "фашистским" во время слушаний по делу о российском вмешательстве в американские выборы, где выступили представители компаний Facebook, Twitter и Google.

"Во времена, когда нынешнее фашистское руководство России с энтузиазмом подрывает нашу демократию, Америка должна защищать ценности, которые сделали нас великими, и агрессивно противостоять этому шпионскому вторжению", — заявил Уайден, выступление которого транслировал телеканал C-SPAN.

Сегодня стало известно, что комитет по разведке палаты представителей США уже опубликовал подборку рекламы из Facebook, при помощи которой Россия, по мнению конгрессменов, пыталась повлиять на американские выборы.