Новая форма для военнослужащих: вязаная шапка вместо ушанки 47 3.11.2017, 12:33

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При ношении боевой формы откажутся от кожаных ремней.

Об этом сообщил начальник 1‑го отдела вещевого управления Министерства обороны полковник Сергей Швед.

Сергей Швед подчеркнул, что 99% всей военной одежды и обуви выпускается на территории Беларуси. Особенностью новых образцов боевой формы одежды является не только ткань, из которой они сделаны, но и их конструкция, предполагающая ношение костюмов без ремня, навыпуск, в заправку.

С декабря 2017 года запланировано проведение в войсках опытной эксплуатации новых образцов курток зимних из хлопчатобумажной (смесовой) ткани с текстильным воротником. Особенностью их конструкции является то, что воротник куртки изготовлен стоечкой из флиса (без использования воротника из искусственного меха), а съемный утеплитель (подстежка) изготовлен как отдельный предмет из более легкого материала.

Кроме вышеуказанных изменений, при ношении боевой формы одежды вместо ремня кожаного черного цвета планируется ввести в эксплуатацию ремень поясной текстильный защитного цвета, при зимней боевой форме одежды вместо шапки-ушанки предусматривается ношение шапки вязаной защитного цвета. Дополнительно могут быть введены джемпер полушерстяной оливкового цвета и ботинки юфтевые с высокими берцами зимние.